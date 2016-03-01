Muốn sim số đẹp phải… chi đẹp!

Từ tháng 3-2016, hàng triệu đầu số di động mới sẽ được các nhà mạng tung ra thị trường. Các đầu số mới đang được nhiều người quan tâm bởi được cho là đẹp theo quan niệm phong thủy.

Ngày 26-2, Viettel được Bộ TT-TT cấp phép đầu số di động 10 số mới - 086. Theo kế hoạch, nhà mạng này sẽ tung ra thị trường 1 triệu thuê bao 0868xxxxxx trong tháng 3-2016.

Đại diện VNPT VinaPhone cho biết sau khi được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) cho phép khai thác đầu số thuê bao 10 số 088, từ ngày 7-3, nhà mạng này sẽ cung cấp cho thị trường dải số đầu tiên 0888xxxxxx. Trong thời gian đầu, VNPT VinaPhone sẽ tung ra thị trường 1 triệu số điện thoại với dải số 0888xxxxxx. Trong ngày ra mắt (7-3), 500 số điện thoại theo dải số này sẽ được bán ra tại Hà Nội và TP HCM.

Dù các nhà mạng chưa tung ra thị trường nhưng nhiều đại lý, trang mạng đã rao bán sim đầu số mới Ảnh: Hoàng Triều

MobiFone cũng vừa được Bộ TT-TT cấp đầu số di động 10 số 089 với khoảng 4 triệu thuê bao mới. MobiFone dự kiến sẽ cung cấp 1 triệu đầu số 089 đầu tiên ra thị trường từ tháng 3-2016.

Như vậy, MobiFone hiện có 4 đầu số: 090, 093, 012x (11 số) và 089. Còn tài nguyên kho số của VinaPhone gồm 091, 094, 088, 012x (11 số). Viettel đã được Bộ TT-TT cấp đến 11 mã mạng thông tin di động 096, 097, 098, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169.

Lý do thêm nhiều đầu số mới, theo Bộ TT-TT là do các nhà mạng sử dụng kho số đã đạt ngưỡng quy định. Còn theo các chuyên giat? viễn thông, việc tăng đầu số sẽ giúp MobiFone và VNPT VinaPhone tăng khả năng cạnh tranh với Viettel vì đến nay, các nhà mạng vẫn chưa dùng hết kho số của mình.

Giá ngất ngưởng

Phải đến đầu tháng 3-2016, các nhà mạng mới tung ra thị trường đầu số mới. Tuy nhiên, từ cuối tháng 2-2016, nhiều đại lý đã rao bán sim đầu số mới với giá trên trời.

Ngay từ khi được cấp phép, theo quan niệm phong thủy, đầu số 088 đã gây sức hút bởi cặp số “song phát” (88) hay “đại phát” (0888). Với các đầu số khác, giới kinh doanh sim giải thích 086 là “phát lộc” (8 - phát, 6 - lộc), 089 là “lộc phát vĩnh cửu” (8 - phát, 9 - cửu). Do cách giải thích này, các đầu số mới đang hấp dẫn nhiều người. Lợi dụng nhu cầu tăng cao, giới kinh doanh liên tục đẩy giá sim đầu số mới để kiếm lời.

Dù các nhà mạng chưa chính thức đưa ra thị trường nhưng hiện một số đại lý và trang mạng đã rao bán, nhận đặt hàng sim các đầu số mới với giá rất cao. Tại các đại lý kinh doanh sim số trên đường Hùng Vương, Ba Tháng Hai (TP HCM), nếu muốn sở hữu sim đầu 088, khách hàng phải đặt trước từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Khi bán chính thức, giá sẽ dao động từ 1-5 triệu đồng/sim. Trong khi đó, một số trang web rao bán sim đầu số 088 với giá từ 750.000 đến 1,5 triệu đồng. Đây là giá của sim ngẫu nhiên, chưa phải số đẹp.

Với sim số đẹp, giá còn “chóng mặt” hơn. Ông Trần Duy, một nhà kinh doanh sim tại TP HCM, cho biết muốn sở hữu các số đẹp sau đầu số 088 và 086, người dùng phải đặt cọc từ 5-10 triệu đồng bởi những sim này có giá đến từ chục triệu đến cả trăm triệu đồng.

Trong khi đó, sim số thông thường giá trên thị trường hiện chỉ từ 100.000-200.000 đồng.

Ngoài việc người dùng bị “móc túi” vô lý, theo các chuyên gia viễn thông, nếu quản lý như thời gian qua, các đầu số mới sẽ làm cho nạn thuê bao ảo, sim rác… thêm trầm trọng.