Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, một người đàn ông tên N.N.C (SN 1985, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) đã lên cầu Nhật Tân nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Theo VietNamNet đưa tin, ngày 24/9, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị cùng với người dân cứu người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân tự tử.Cụ thể, khoảng 3h15 sáng 23/9, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo về vụ việc một người đàn ông nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng.

Ngay lập tức, đơn vị đã báo cáo chỉ huy ca trực và điều động 1 xe cứu nạn đến hiện trường. Đồng thời, Công an phường Phú Thượng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông và các lực lượng chức năng khác của thành phố Hà Nội cũng được huy động để phối hợp ứng cứu.

Công an quận Tây Hồ tiếp nhận nạn nhân, bàn giao cho Công an phường Phú Thượng xác minh làm rõ vụ việc. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin trên báo Sức khỏe và Đời sống, tại hiện trường, người nhảy cầu đã được tàu chở cát trên sông đi qua cứu vớt lên thuyền. Đội Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an quận Tây Hồ tiếp nhận nạn nhân, bàn giao cho Công an phường Phú Thượng xác minh làm rõ vụ việc.

Xác minh ban đầu, người đàn ông nhảy cầu là anh N.N.C (sinh năm 1985, ở quận Ba Đình, Hà Nội). Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng dẫn tới anh N.N.C nhảy cầu tự tử. Hiện Công an quận Tây Hồ đã ổn định tinh thần và bàn giao anh N.N.C cho gia đình.

Trước đó lúc 7h30 ngày 19/4, Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cụ ông có ý định nhảy cầu tự tử tại khu vực cầu Nhật Tân (hướng Tây Hồ - Đông Anh). Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, cụ ông đã trèo ra bên ngoài lan can cầu. Sau khi vận động, thuyết phục, lực lượng chức năng đã đưa được cụ ông vào khu vực an toàn.

Công an quận Tây Hồ cho biết, cụ ông là N.N.T. (SN 1946, hộ khẩu thường trú phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng). Ông T. không có chỗ ở, vợ mất, nhà đã bán để trả nợ, con cái không liên lạc khoảng 20 năm nay và cũng không rõ ở đâu. Ông T. Sau đó được đưa vào Bệnh viện E chữa trị theo diện người cao tuổi neo đơn lang thang không ai chăm sóc.

