Mâu thuẫn lúc làm đường, người phụ nữ cầm cuốc đánh khiến hàng xóm thương tật 24%

Đời sống 28/06/2023 06:26

Mâu thuẫn liên quan đến công trình đổ đá làm đường, người phụ nữ ở Vĩnh Long dùng cuốc đánh vào đầu người đàn ông cùng xóm khiến nạn nhân bị thương tật 24%.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 27/6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phương (63 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là bị can dùng cuốc đánh vào mặt người hàng xóm vì mâu thuẫn lúc đổ đá làm đường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ việc đổ đá làm đường, giữa bà Phương và ông N.M.Đ (56 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn.

Mâu thuẫn lúc làm đường, người phụ nữ cầm cuốc đánh khiến hàng xóm thương tật 24% - Ảnh 1
Bà Nguyễn Xuân Phương tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 26/4, bà Phương thấy N.M.Đ. (56 tuổi, cùng địa phương) đi ngang nhà nên gọi lại hỏi chuyện liên quan đến công trình đổ đá làm đường nhưng ông Đ. không dừng lại. Cho rằng bị ông Đ. xem thường, bà Phương mắng chửi nạn nhân.

Tức giận vì bị xúc phạm, ông Đ. dùng tay đánh nhưng bà này đỡ được. Sau đó, bà Phương chạy vào nhà lấy cây cuốc (dùng để cào đá) đánh trả làm đầu ông này chảy máu. 

Theo kết luận giám định, tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Đ. tại thời điểm giám định là 24%.   

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Từ khóa:   tin xã hội mâu thuẫn hàng xóm đánh hàng xóm

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