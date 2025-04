Hẹn nhau ra giải quyết mâu thuẫn, 2 tài xế gặp mặt để hòa giải nhưng lại xảy ra ẩu đả khiến 3 người bị chém trọng thương.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 14/4, Công an tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Công an xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài, tiếp tục điều tra vụ ẩu đả giữa hai nhóm nhà xe khiến 3 người bị chém trọng thương.

Nhóm thanh niên chém trọng thương anh T và hai người bạn. Ảnh: Dân Trí.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 12/4, anh Nguyễn Minh T. (38 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đang lái lùi xe tải tại một công ty ở khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) để lấy hàng. Lúc này, anh T. xảy ra mâu thuẫn với một tài xế xe tải khác.

Theo thông tin báo Lao Động, khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, anh T. cùng 4 người bạn tới điểm hẹn. Khi nhóm anh T. vừa gọi nước uống thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng (khoảng 7 người) mang theo hung khí xông vào tấn công. Do bị chém bất ngờ, nhóm anh T. bỏ chạy tán loạn khiến những người chứng kiến không khỏi khiếp sợ.

Anh T. bị thương rất nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Sau khi chém người, nhóm đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vụ việc khiến anh Tâm và 2 người đi cùng tên Đ và Th bị thương được người dân chở đi cấp cứu. Riêng anh T. bị thương rất nặng hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an xã Tiến Hưng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét các đối tượng. Đến ngày 14/4, lực lượng công an đã bắt giữ được 4 đối tượng để phục vụ điều tra.

