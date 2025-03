Đối tượng Trần Anh Tuấn (24 tuổi, ở An Giang) bị khởi tố về tội Giết người sau khi chém trọng thương ông L.V.U. (51 tuổi), nhân viên soát vé qua phà Trà Ôn.

Theo báo Dân Trí, liên quan đến vụ "Nhân viên soát vé phà bị khách chém trọng thương", sáng 26/3, Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt tạm giam Trần Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ An Giang) về tội Giết người.

Đối tượng Trần Anh Tuấn (24 tuổi, ngụ An Giang) tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Dân Trí.

Tuấn là đối tượng chém trọng thương nhân viên soát vé qua phà Trà Ôn (TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Như trước đó VNExpress đưa tin, tối 16/3, Tuấn chạy xe máy từ TP Long Xuyên sang cù lao Mỹ Hòa Hưng để đón vợ con nhưng xảy ra cãi nhau với vợ, nên chỉ đón con về. Đến phà Trà Ôn, Tuấn không mua vé, bị ông U. (51 tuổi, nhân viên soát vé phà) không cho đi.

Hiện trường xảy ra vịu việc. Ảnh: VNExpress.

Anh ta vẫn tăng ga xuống phà, bị ông U chửi. Tức giận, Tuấn về nhà lấy dao tự chế quay lại đuổi chém ông U. nhiều nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm tính mạng nhưng bị thương nặng ở phần đầu, tay và vai.

Sau khi gây án, Tuấn mang hung khí bỏ trốn khỏi hiện trường. Ông U. được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang cấp cứu.

