Bà Triệu Thị Ton đã đổ thuốc sâu vào nguồn nước sinh hoạt để đầu độc một gia đình cùng thôn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton (sinh năm 1976, trú tại Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 9 giờ ngày 20/10, anh Đ.T.N (sinh năm 1995, trú tại thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) phát hiện nguồn nước sinh hoạt của gia đình có màu trắng đục và mùi lạ giống mùi thuốc trừ sâu. Anh N nghi ngờ có người đầu độc nên đã trình báo sự việc với Công an xã Dần Thàng.

Đối tượng Triệu Thị Ton - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Văn Bàn đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương vào cuộc điều tra vụ việc kể trên. Kết quả điều tra bước đầu xác định do có mâu thuẫn với vợ chồng anh N, nên khoảng 8h ngày 20/10, Triệu Thị Ton đã đổ thuốc trừ sâu vào đầu nguồn nước được gia đình anh N dẫn về nhà để sử dụng trong sinh hoạt nhằm mục đích đầu độc các thành viên trong gia đình anh N.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đã tiến hành khởi tố vụ án.

Ngày 19/11, Công an huyện Văn Bàn đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Bàn phê chuẩn, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Bàn đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Thị Ton về hành vi giết người để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

