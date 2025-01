Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, vừa phối hợp với Cục chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng xác định từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, một tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản được một số người Trung Quốc (chưa rõ thông tin, lai lịch) thành lập và điều hành tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Tổ chức lừa đảo này với phương thức đóng giả công an cấp phường, cấp huyện gọi điện yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân trực tuyến bằng cách cài đặt ứng dụng chứa mã độc trên hệ điều hành Android. Sau đó chúng chiếm quyền sử dụng điện thoại cũng như tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại. Để quản lý, nhóm lừa đảo chia nhân viên thành 3 cào. Cụ thể, cào 1 được cung cấp máy tính bàn và thiết bị kết nối có chức năng gọi điện. Hằng ngày, cào 1 nhận được một file dữ liệu chứa thông tin của 80 - 100 người rồi giả danh công an xã, phường gọi cho “con mồi” và thông báo thông tin như mã định danh cá nhân, thủ tục khai báo làm căn cước công dân… Các bị hại được yêu cầu liên hệ với cán bộ công an cấp huyện (do cào 2 giả danh) để làm các bước tiếp theo.

Nghi phạm Phạm Thị Huyền Trang liên quan tới đường dây lừa đảo - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cào 2 được đào tạo đóng giả cán bộ đội quản lý hành chính sẽ hướng dẫn người dân làm thủ tục qua ứng dụng hành chính công online. Khi lấy được niềm tin, bị hại được yêu cầu dùng điện thoại có hệ điều hành Android truy cập các đường link mạo danh website của Nhà nước, ví dụ chinhphu.khaibaoshktd.com (tên miền có thể thay đổi) và tải ứng dụng mang tên “DICH VU CONG” về máy. Nếu điền các thông tin và bấm xác nhận, ngay lập tức điện thoại sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Lúc này, cào 2 và cào 3 sẽ “bắt tay” rút tiền trong tài khoản ngân hàng của “con mồi”. Trường hợp bị yêu cầu xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, vân tay, cào 3 sẽ nói với cào 2 lấy lý do phù hợp, thực tế, yêu cầu bị hại thực hiện yêu cầu trên tại chính điện thoại của người bị hại. Khi này, bị hại không biết những kẻ lừa đảo đang lấy trộm hình ảnh và chuyển tiền sang tài khoản của chúng. Với số tiền chiếm đoạt, cào 3 chuyển khoản đến đầu mối rửa tiền (thường gọi là "nhà xe") tại Campuchia. Sau khi rửa tiền, các đầu mối chuyển thành tiền ảo USDT cho ông chủ đứng sau, phí “hoa hồng” là 7%. Hằng tháng, tùy theo vai trò, vị trí, nhiệm vụ của từng nhóm, mỗi nghi phạm nhận trung bình 600 USD. Với tiền hoa hồng, cào 1 và cào 2 được 2,5%/tổng số tiền chiếm đoạt được, còn cào 3 hưởng mức 1%. Ngoài ra, những kẻ này còn được thưởng tiền chuyên cần, thưởng đơn (30 USD/ngày), thưởng tuần, thưởng sinh nhật 100 USD… Trong mắt bạn bè Trang là một người tài giỏi, biết tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, thi đỗ một trường ĐH đào tạo ngôn ngữ tốp đầu Hà Nội - Ảnh: VietNamNet Người mới vào làm được quản lý cấp 1 mã số, 1 sim điện thoại để tạo tài khoản trên Telegram làm việc trên máy tính. Khi làm, không ai được dùng tên thật mà dùng biệt danh, mã số nhân viên thống nhất từ trước. Tổ chức lừa đảo còn lập nhiều nhóm nói chuyện trên ứng dụng Telegram để phân chia công việc, thông tin, cũng như nhận chỉ đạo, hướng dẫn từ quản lý. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định trong số 39 nghi phạm, có 3 người gồm Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi), Đinh Như Quỳnh, Đỗ Văn Nghĩa là quản lý cấp cao, làm phiên dịch, trợ lý cho chủ người Trung Quốc (biệt danh ACE). Những người này có nhiệm vụ cấp phát thông tin (data) của các bị hại để nhóm cào 1 (do Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Đức Toàn quản lý) thực hiện. Sơ bộ, số tiền bị những kẻ trên chiếm đoạt ước tính gần 51 tỉ đồng. Theo Phạm Thị Huyền Trang, các kịch bản lừa đảo được nghi phạm trao đổi kỹ với ông chủ rồi dịch lại cho sát ý nhất. Ví dụ, đối tượng nhắm đến là phụ huynh học sinh thì kịch bản sẽ gắn với con cái, còn người cần dùng giấy tờ thì nội dung sẽ sát với nhu cầu đó. Lời khai của các nghi phạm trong vụ cô gái bán hàng online bị bắt cóc đòi 150 triệu tiền chuộc Liên quan vụ cô gái bán hàng online bị nhóm đối tượng bắt cóc đòi 150 triệu tiền chuộc, Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông tin chính thức vụ việc. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-pham-thi-huyen-trang-lua-13000-nguoi-he-lo-loat-kich-ban-anh-vao-tam-ly-khien-nan-nhan-mat-nghin-ty-719279.html Theo Minh Thư (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loi-khai-cua-pham-thi-huyen-trang-lua-13000-nguoi-he-lo-loat-kich-ban-anh-vao-tam-ly-khien-nan-nhan-mat-nghin-ty-719279.html