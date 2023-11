Gây án xong, nghi can Đồng Quang Thiện (SN 1988, quê Đắk Lắk) đã rời hiện trường, bỏ về phòng trọ của mình. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến áp giải đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 16/11, Công an Bình Dương đang tạm giữ Đồng Quang Thiện (SN 1988, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, Thiện và anh D. (SN 1996, quê An Giang) cùng làm chung một công ty ở phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương).

Chiều ngày 15/11, trong quá trình làm việc tại công ty, giữa Thiện và anh D. có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau. Được mọi người can ngăn, 2 bên về vị trí để làm việc tiếp.

Đến khoảng 18h ngày 15/11, Thiện gặp lại anh D. đang cùng vợ và con nhỏ mua hàng tại tiệm tạp hóa ở phường An Thạnh nên cả 2 tiếp tục lời qua, tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Thiện dùng con dao mang trong người đâm anh D. khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong sau đó. Sau khi gây án, Thiện về phòng trọ và bị công an bắt giữ.

Đồng Quang Thiện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 19h ngày 15/11, anh D. điều khiển xe máy chở vợ con đi mua đồ tại Khu dân cư An Thạnh, phường An Thạnh, TP Thuận An.

Khi đến cửa hàng tạp hóa, D. bất ngờ bị nam thanh niên đi từ nhà trọ đối diện lao tới, dùng vật nhọn đâm vào ngực khiến nạn nhân gục xuống đường.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VietNamNet

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng đưa anh D. đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong sau đó.

Gây án xong, nghi can rời hiện trường, bỏ về phòng trọ của mình. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến áp giải đối tượng về trụ sở công an để làm việc. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

