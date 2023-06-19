Lời kể xót xa của bố mẹ nam sinh nghi bị 'đánh nhầm' dẫn đến tử vong ở Nghệ An

Đời sống 19/06/2023 19:03

Tại quán nước, anh trai T. và 3 người bạn sau khi trốn trong nhà dân đã quay trở lại tìm kiếm em nhưng không thấy. Khi hỏi những người trong quán nước thì họ nói có một người đã bị bắt đưa đi.

Liên quan đến vụ nam sinh nghi bị đánh nhầm dẫn đến tử vong, theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong ngôi nhà nhỏ ở xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An, bố mẹ em Nguyễn Cao T. là ông Nguyễn Hồng Tân (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thủy (48 tuổi) vẫn đang bần thần khi nhìn di ảnh người con trai.

Ông Tân cho biết, tối 7/6, trên địa bàn xã mất điện. Sau bữa cơm tối, Nguyễn Cao T. (học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên nghề, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) và người anh song sinh xin 20.000 đồng để đi uống nước. Hai anh em cùng 4 người bạn vào một quán nước ở xã bên Kim Liên. Khoảng 5-7 phút sau, có 8 người đi ô tô và xe máy mang theo hung khí vào quán. Chưa hiểu chuyện gì, nhóm người này lao vào đuổi đánh anh em T. cùng nhóm bạn.

"Anh trai T. và 3 người bạn chạy được vào nhà dân còn T. thì nấp vào một quán nước gần đó. Một lúc sau thấy yên tĩnh, T. nghĩ nhóm này đã đi nên ra lấy xe để về thì bị bắt lại. Cháu quỳ xin, nói 'không quen các anh, cũng không biết chuyện gì' nhưng nhóm này vẫn không tha. Sau đó T. bị đánh ngất. Sau đó có một người trong nhóm nói đánh nhầm rồi. Thế là chúng đưa T. đi" - ông Tân kể lại.

Lời kể xót xa của bố mẹ nam sinh nghi bị 'đánh nhầm' dẫn đến tử vong ở Nghệ An - Ảnh 1
Ông Nguyễn Hồng Tân, bố em T. kể lại sự việc - Ảnh: Tiền Phong

Tại quán nước, anh trai T. và 3 người bạn sau khi trốn trong nhà dân đã quay trở lại tìm kiếm em nhưng không thấy. Khi hỏi những người trong quán nước thì họ nói có một người đã bị bắt đưa đi. Lúc này anh trai T. mới biết em mình đã bị đưa đi nên lập tức trở về nhà để báo cho cha mẹ trình báo công an.

Khi về đến nhà, anh trai T. thấy em nằm trên giường với nhiều vết thương. Hỏi ra mới biết, T. sau khi bị đưa đi thì được sơ cứu cho tỉnh lại để chỉ đường đưa về nhà. Sau khi được nhóm người này đưa về đến cổng, T. tự bò vào giường.

“Ngay trong đêm, tôi thuê taxi đưa con xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau 4 ngày cấp cứu, nằm tại khoa hồi sức tích cực của bệnh viện, con tôi được chẩn đoán hôn mê chấn thương sọ não do bị đánh, tổn thương nội sọ, lồng ngực, gãy cổ,… Bệnh viện thông báo con tôi chỉ còn 10% sự sống…” - ông Tân nghẹn ngào.

Đêm 12/6, rạng sáng 13/6, gia đình quyết định đưa em T. ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, bệnh viện thông báo do vết thương quá nặng, không thể chữa trị và khuyên gia đình đưa về nhà. 1 giờ 45 phút ngày 14/6, em T. tử vong.

Lời kể xót xa của bố mẹ nam sinh nghi bị 'đánh nhầm' dẫn đến tử vong ở Nghệ An - Ảnh 2
Bà Thủy, mẹ em T. đau buồn khi nhắc đến người con trai xấu số - Ảnh: Tiền Phong

Bà Nguyễn Thị Thủy - mẹ em T. cũng không ngăn được nước mắt khi nhắc tới con. “Con tôi hiền ngoan nhưng chỉ vì qua đêm định mệnh đó đã mất mạng. Cầu mong pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi” - bà Thủy khóc nghẹn.

Bà Thủy cho biết, ông bà có với nhau 4 người con (2 trai, 2 gái). Người con gái đầu bị thiểu năng trí tuệ. Năm nay đã 29 tuổi nhưng chẳng biết gì. Hằng ngày, ông bà đi làm, T. và cậu anh song sinh thay mẹ lo cho chị gái.

“Vợ chồng tôi làm lụng vất vả cũng chỉ mong các con bằng bạn, bằng bè, ăn học đến nơi đến chốn. Dù khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng đều cố gắng lo cho các con. Giờ con trai tôi chết quá oan ức, gia đình tha thiết pháp luật sẽ công minh, công tâm” - bà Thủy chia sẻ.

Lời kể xót xa của bố mẹ nam sinh nghi bị 'đánh nhầm' dẫn đến tử vong ở Nghệ An - Ảnh 3
Thông tin về sự việc được người thân nạn nhân chia sẻ lên mạng xã hội và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Khi được hỏi về sự việc này, chia sẻ với báo Dân Trí, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, hiện đơn vị đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Thượng tá Cao Văn Tám cho biết thêm, sự việc không phức tạp như các thông tin trên mạng xã hội chia sẻ những ngày qua.

Lời kể xót xa của bố mẹ nam sinh nghi bị 'đánh nhầm' dẫn đến tử vong ở Nghệ An - Ảnh 4
T. được đưa ra Bệnh viện Việt Đức Hà Nội cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh viện trả về - Ảnh: báo Tiền Phong

Trước đó, ngày 19/6, trên mạng xã hội xôn xao câu chuyện nam thanh niên có tên Nguyễn Cao T. (17 tuổi, trú xóm 5, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang ngồi trong quán nước, bất ngờ bị một nhóm người đánh hội đồng dẫn đến tử vong.

Theo thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội, giữa em T. và nhóm người nêu trên không quen biết, không có mâu thuẫn gì. Em T. bị đánh nhầm. Gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm nhóm người gây ra vụ việc. Khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã chia sẻ lại và mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh để xử lý nghiêm.

Nam sinh 17 tuổi nghi bị 'đánh nhầm' đã tử vong, Công an vào cuộc điều tra, truy tìm nhóm hành hung

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Một nam sinh 17 tuổi ở Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, đang ngồi uống nước thì bị đánh hội đồng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì vết thương quá nặng.

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