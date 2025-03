Kỳ tích: Thai phụ sinh con khoẻ mạnh sau 70 ngày điều trị chấn thương sọ não

Chia sẻ với VietTimes, BSCKII Lê Nguyễn An - Trưởng khoa Gây mê hồi sức - cho biết do thai phụ đã hôn mê, phải thở qua mở khí quản, nên việc chăm sóc vô cùng khó khăn do nguy cơ nhiễm khuẩn, loét trợt do nằm, suy dinh dưỡng teo cơ của thai phụ, nguy cơ suy thai. Nhưng mục tiêu đặt ra với các bác sĩ là phải đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con, cố gắng duy trì tuổi thai đến ngoài 30 tuần, để cháu bé sinh ra phát triển bình thường. Vì thế, từng kỹ thuật điều trị cho sự an toàn tính mạng cho người mẹ đều được cân nhắc kỹ lưỡng, hạn chế tối thiểu ảnh hưởng tới thai nhi.

Sau 70 ngày điều trị do chấn thương sọ não, chị T. đã "mẹ tròn con vuông". Ảnh: VietTimes

Dẫn theo thông tin từ Báo Sức khỏe đời sống, bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh trong 10 ngày, chăm sóc phổi tích cực, theo dõi sát tim thai 2 lần/ngày, siêu âm thai mỗi tuần. Dinh dưỡng được điều chỉnh phù hợp để đảm bảo đủ vi chất cho cả mẹ và thai nhi, kết hợp phòng ngừa loét, tập phục hồi chức năng hàng ngày.