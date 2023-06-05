Kinh hoàng phát hiện xác người cháy đen tại TP Thủ Đức

Đời sống 05/06/2023 11:26

Lực lượng dân phòng phát hiện xác người cháy đen tại bãi đất trống ở phường An Phú, TP.Thủ Đức trong khi tuần tra. Hiện cảnh sát đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, ngày 5/6, Công an TP.Thủ Đức phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ xác chết cháy đen vừa phát hiện trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, 5h sáng cùng ngày, lực lượng dân phòng địa phương khi đi tuần tra đã phát hiện xác người cháy đen ở khu đất trống tại đường số 5, phường An Phú.

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Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc - Ảnh: VietNamNet

Nhận tin báo, lực lượng công an đã phong toả, tiến hành khám nghiệm. Bước đầu ghi nhận, thi thể bị cháy đen khả năng là nam giới, chưa xác định rõ danh tính, lai lịch. Xác người cháy đen được phát hiện tại khu dự án mới hình thành, khá vắng vẻ.

Công an trích xuất camera khu vực xung quanh và khẩn trương xác định danh tính nạn nhân để tiếp tục điều tra. 

Vào tháng 1/2023, cũng xảy ra một trường hợp tương tự tại TP.Thủ Đức. Theo Báo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 6/1, Công an TP.Thủ Đức đã điều tra nguyên nhân vụ một thi thể bị cháy đen trên đường Phạm Văn Đồng.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động 

Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, người dân khi đi trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn thuộc phường Linh Tây, TP Thủ Đức), hướng từ cầu vượt Linh Xuân đi cầu Bình Lợi. Khi đến đoạn đối diện chùa Long Nhiễu trên đường Phạm Văn Đồng thì bất ngờ phát hiện trên bãi đất trống có một thi thể đã bị cháy đen, đồ đạc xung quanh bị hư hỏng nặng. 

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