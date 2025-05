Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 26/5, tổ địa bàn Bình Thạnh, TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể người được quấn trong chăn, mền vứt bỏ ra đường trên địa bàn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phường nhanh chóng có mặt phối hợp với tổ địa bàn Bình Thạnh, Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Người dân đến kiểm tra thì tá hỏa thấy bên trong là một thi thể người phụ nữ nên trình báo công an.

Qua trích xuất camera quanh khu vực, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông, ôm thi thể nạn nhân vội vàng tháo chạy ra đường.

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bà N.T.C.T (SN 1962, ngụ quận Bình Thạnh). Người ôm thi thể nạn nhân ra đường được xác định là ông N.N.C (SN 1988), con của bà T, ngụ tại con hẻm.

Camera ghi lại hình ảnh ông C ôm thi thể mẹ ruột ra ngoài - Ảnh: Báo Dân Việt

Trong một vụ việc khác, một thi thể người đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, được người dân phát hiện trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa nên báo công an. Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 25/5, Công an P.Bình Hưng Hòa A phối hợp Công an TP.HCM tổ địa bàn điều tra, làm rõ vụ phát hiện thi thể người bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, trưa 25/5, người dân phát hiện một thi thể người đang phân hủy, bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, cách trụ sở UBND P.Bình Hưng Hòa A (Q.Bình Tân) vài trăm mét nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra. Bước đầu, người tử vong được xác định là nữ giới, ngoài 60 tuổi, ở Q.Tân Phú.

Theo đó, người phụ nữ này được cho ra khỏi nhà từ tháng 4/2025. Người trong gia đình đi tìm nhiều nơi nhưng không có kết quả, đến khi nhận được thông báo từ cơ quan chức năng.

Đến 15 giờ cùng ngày, hiện trường được giải quyết xong. Nguyên nhân vụ việc người phụ nữ tử vong được người dân phát hiện bên trong nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân) đang được công an làm rõ.