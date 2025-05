Nghĩ lời Đông nói là thật nên gia đình đã tổ chức tang lễ cho anh Chơm. Theo phong tục của người Bahnar, với những người chết do tai nạn thì được tiến hành làm thủ tục mai táng và chôn cất ngay. Ngay ngày hôm sau (25/4), gia đình đã chôn cất anh Chơm ở khu vực nghĩa trang của làng.

Những tưởng đó chỉ là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần thì lực lượng Công an tỉnh nhận được một số thông tin nghi vấn. Theo các nguồn tin thu thập được, trước khi xảy ra tai nạn, anh Chơm đã xảy ra cãi cọ căng thẳng với Đông. Đặc biệt, khi anh Chơm tử vong, trên thi thể có một vết thương đáng nghi ở phần cổ. Dù Đông giải thích rằng khi ngã xe bị trượt dài đã xảy ra va chạm với vật cứng song vẫn dấy lên sự hoài nghi.

Từ những nguồn tin này, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Tổ điều tra khu vực 2 (Công an tỉnh) phối hợp cùng Công an xã Krong khẩn trương xác minh làm rõ. Sau khi làm việc với những người liên quan, cơ quan Công an đã mời Đông lên làm việc.