Kinh hãi THÁNG CÔ HỒN: Nam thanh niên đột tử khi... đang ngồi uống nước mía

Đời sống 02/09/2017 10:19

Cách đây vài giờ, người dùng mạng xã hội có tên là N.T chia sẻ thông tin một nam thanh niên đột nhiên tử vong khi ngồi uống nước mía khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo chia sẻ của người này, sự việc trên xảy ra tại thị xã Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ).

Cụ thể, nội dung N.T đăng tải như sau:

"Ai là người nhà của người này ra ngay quán nước chùa Thắng Sơn Văn Lung thị xã Phú Thọ. Anh em chia sẻ giúp. Ngồi hơn tiếng, chủ quán nước tưởng say rượu ngủ quên, gọi không thấy dậy".

Kinh hãi THÁNG CÔ HỒN: Nam thanh niên đột tử khi... đang ngồi uống nước mía - Ảnh 1
Người đàn ông tử vong trong khi ngồi uống nước mía - Ảnh: Facebook

Kinh hãi THÁNG CÔ HỒN: Nam thanh niên đột tử khi... đang ngồi uống nước mía - Ảnh 2
Khi tử vong, trên tay người này còn cầm tiền để chuẩn bị thanh toán tiền nước - Ảnh: Facebook

Nhận được tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Kinh hãi THÁNG CÔ HỒN: Nam thanh niên đột tử khi... đang ngồi uống nước mía - Ảnh 3
Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để điều tra sự việc - Ảnh: Facebook

Sau khi được đăng tải, bài chia sẻ nhận được rất nhiều ý kiến của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều hy vọng nam thanh niên này sớm được người nhà đưa về chôn cất.

Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng người này bị "quỷ dạ xoa cướp hồn" giống như trường hợp của nam thanh niên chết trên xe máy cách đây không lâu.

Cụ thể, sự việc nam thanh niên tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy mà cư dân mạng nhắc đến xảy tại khu vực thôn Bãi Cát, xã Kim Sơn, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên). Vụ việc này đã khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài.

Tại hiện trường, nam thanh niên ngồi trên chiếc xe máy giữa đường, hai chân chạm đất còn đầu thì gục về phía trước. Cơ quan điều tra bước đầu xác định thanh niên này tử vong do sốc ma túy. Do đó, lời đồn thanh niên này bị "quỷ dạ xoa cướp hồn" là sai sự thật.

Từ khóa:   mạng xã hội Tử Vong đột tử

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