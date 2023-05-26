Kiếm hàng triệu mỗi ngày nhờ săn tôm, ít vốn mà thu nhập ổn định

Đời sống 26/05/2023 11:05

"Công việc này vất vả nhưng không mất nhiều vốn và thu nhập khá ổn định. Nhờ đó, chúng tôi có thêm khoản kinh phí trang trải cuộc sống và nuôi 2 con nhỏ ăn học".

Theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 3h sáng, anh Bùi Văn Tôn (31 tuổi) cùng vợ Lê Thị Huệ (29 tuổi) trú thị xã Hoàng Mai, Nghệ An chạy xe máy vượt 130km - 150km đến các cánh đồng ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh để bắt châu chấu. Loại côn trùng này dân gian gọi là "tôm bay", được xem là một món ăn đặc sản, nhiều người ưa chuộng.

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Vợ chồng anh Tôn đã có 5 năm gắn bó với nghề săn châu chấu - Ảnh: Báo Dân trí

Khi đi, họ mang theo đồ nghề là 2 chiếc vợt tay có miệng rộng khoảng 60cm, cán gỗ dài hơn 2m. Ngoài ra còn có một bao tải đan bằng lưới để gom châu chấu và nước uống, thức ăn nhẹ.

Anh Tôn chia sẻ, vào sáng sớm châu chấu sẽ dính sương khó thể bật nhảy và bay, đây là thời điểm vàng để săn loài côn trùng này. Châu chấu thường có nhiều từ tháng 3 đến tháng 7. Thông thường tháng 3 sẽ có nhiều châu chấu non, và tháng 7 có nhiều châu chấu già.

Kiếm hàng triệu mỗi ngày nhờ săn tôm, ít vốn mà thu nhập ổn định - Ảnh 2
Cầm chiếc vợt khua đi khua lại, những người nông dân xứ Nghệ kiếm tiền đều đặn mỗi ngày - Ảnh: Báo Dân trí

Hai vợ chồng đến những nơi có khu đất trống, nhiều cỏ rồi cầm vợt khua đi khua lại liên tục. Cứ như vậy, hàng trăm con châu chấu lần lượt lọt vào vợt. Sau khoảng 10-15 phút, hai vợ chồng gom châu chấu lại cho vào bao lưới rồi tiếp tục vợt. Đến khoảng 9h, khi mặt trời lên, ánh nắng chói chang, họ trở về bán cho thương lái.

Theo nguồn tin từ VTC News, châu chấu ngày trước được xem như "giặc cỏ", là kẻ thù của nhà nông vì chúng phá hoại mùa màng. Thế nhưng, nhiều năm trở lại đây, loại côn trùng này đã trở thành đặc sản đồng quê trong các quán nhậu, nhà hàng mỗi khi hè đến. Người ta thường gọi là món "tôm bay".

Kiếm hàng triệu mỗi ngày nhờ săn tôm, ít vốn mà thu nhập ổn định - Ảnh 3
Hàng trăm con châu chấu bị dính vào đáy vợt không thể thoát ra ngoài - Ảnh: VTC News

Nhờ đó, việc săn món "tôm bay" này trở thành nghề thời vụ từ tháng 4 kéo dài đến tháng 9 của nông dân thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Hiện nay, châu chấu non hiện được thương lái mua với giá 200.000-250.000 đồng/kg, dùng trong các nhà hàng, quán nhậu. Còn châu chấu già bán 180.000-200.000 đồng/kg làm thức ăn cho chim. 

Kiếm hàng triệu mỗi ngày nhờ săn tôm, ít vốn mà thu nhập ổn định - Ảnh 4
Mỗi ngày, hai vợ chồng kiếm được 600.000 đồng đến 1 triệu đồng - Ảnh: VTC News

 

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Từ khóa:   cào cào hai vợ chồng săn tôm châu chấu

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