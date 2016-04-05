Khuyến mãi Private từ DAFC - giảm giá 50 - 90%

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm đón hè 2016, Công ty DAFC lại mang đến cho Quý Khách Hàng chương trình bán hàng PRIVATE SALE: SIÊU GIẢM GIÁ từ 50-90% tất cả các mặt hàng từ quần áo, giày da, vali, túi xách, ví, thắt lưng và các phụ kiện khác
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm đón hè 2016, Công ty DAFC lại mang đến cho Quý Khách Hàng chương trình bán hàng PRIVATE SALE: SIÊU GIẢM GIÁ từ 50-90% tất cả các mặt hàng từ quần áo, giày da, vali, túi xách, ví, thắt lưng và các phụ kiện khác… của 15 thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới như Salvatore Ferragamo, Versace, Burberry, Bally, Paul&Shark, Versace Jeans, Just Cavalli,Tumi … quần áo hàng hiệu trẻ em: Young Versace, Burberry Childrenswear, Fendi, Polo Ralph Lauren…
Ngoài ra, với mỗi giá trị hoá đơn 10 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng.
Đừng bỏ cơ hội mua sắm hiếm hàng hiệu có này nhé
Thời gian khuyến mãi
Khuyến mãi áp dụng từ 9h30 sáng đến 21h tối ngày 07 đến ngày 10 tháng 04/2016. Để phục vụ Quý khách được tốt nhất, xin vui lòng đến mua hàng theo các ngày như sau:
- 07/04: Khách có thẻ
- VIP của DAFC, Tràng Tiền Plaza
- Nhân viên các đối tác của tập đoàn IPP
- Nhà báo, văn nghệ sĩ
- Khách có mang theo thư mời.
- 08/04: Khách hàng VIP của các ngân hàng hợp tác, Khách có thẻ nhân viên của các tập đoàn, công ty, cơ sở và khách có danh thiếp cá nhân. (*) Quý khách của ngày 07-08/04 có thể mời thêm bạn bè và người thân
- 09-10/04: Mở cửa cho tất cả khách hàng.
Địa điểm khuyến mãi
Địa điểm: Tầng 5, TTTM Tràng Tiền, 24 Hai Bà Trưng, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội