Khuyến mãi Private từ DAFC - giảm giá 50 - 90%

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Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi áp dụng từ 9h30 sáng đến 21h tối ngày 07 đến ngày 10 tháng 04/2016. Để phục vụ Quý khách được tốt nhất, xin vui lòng đến mua hàng theo các ngày như sau: