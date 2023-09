Không muốn ‘tán gia bại sản’ thì đừng dại đặt những thứ này lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa dịp Tết

Bên cạnh việc thờ cúng ông bà tổ tiên thì người dân Việt Nam cũng rất coi trọng việc thờ Thần Tài, Ông Địa. Vì người xưa tin rằng chính hai vị thần này sẽ mang lại nhiều may mắn và tiền tài. Mặc dù việc đặt đồ cúng lên bàn thờ là một điều tốt, nhưng nếu đặt những thứ dưới đây lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa là chúng ta đã vô tình xua đi những may mắn của gia đình mình và rước vào những điều không may.

Không đặt hoa, trái cây giả lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa