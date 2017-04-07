Không muốn ‘tán gia bại sản’ thì đừng dại đặt những thứ này lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa dịp Tết

Bên cạnh t? vi ệc thờ cúng ông bà tổ tiên thì người dân Việt Nam cũng rất coi trọng việc thờ Thần Tài, Ông Địa. Vì người xưa tin rằng chính hai vị thần này sẽ mang lại nhiều may mắn và tiền tài. Mặc dù việc đặt đồ cúng lên bàn thờ là một điều tốt, nhưng nếu đặt những thứ dưới đây lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa là chúng ta đã vô tình xua đi những may mắn của gia đình mình và rước vào những điều không may.

Nhiều nhà có thói quen đặt các loại trái cây giả bằng nhựa lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên đây là một thói quen xấu gây ảnh hưởng không nhỏ đến tài vận của cả gia đình. Vì bàn thờ được xem là một trong những nơi linh thiêng để chúng ta bày tỏ tấm lòng thành kính và gửi gấm những ước nguyện của mình đến các bậc bề trên. Do đó, nếu chúng ta đặt những thứ như hoa hay trái cây giả lên đó sẽ mang đến cảm giác không thông thoáng và kém tôn nghiêm. Việc thờ cúng ông bà ổ tiên hay các vị thần đều quan trọng ở tấm lòng, do đó dù lễ ít hay nhiều cũng nên dùng đồ thật để dâng lên bàn thờ.

Ngoài ra, trên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa hay bàn thờ gia tiên đều không nên để các loại hoa héo và hoa khô trên đó. Vì người xưa cho rằng, nhưng loại hoa này sẽ mang lại nhiều điều không may cho gia chủ.

Cành vàng lá ngọc lấy ở chùa về không nên đặt lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa

Vào mùng một, vài người có thói quen lên chùa cầu lộc và mang nhiều thứ từ chùa về để đặt lên bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Thần Tài, Ông Địa để cầu may. Nhưng ít ai biết rằng việc làm tưởng chừng như rất tốt này lại vô tình mang đến những điều không may cho gia đình minh. Vì chùa không chỉ là nơi ở của các vị Thần, Phật mà còn là nơi trú ngụ của nhiều người đã khuất. Trong khi đó chúng ta không biết được liệu trong cành vàng lá ngọc mà mình mang về kia có thứ gì trong đó hay không. Bên cạnh đó, những thứ này đều đã trải qua quá trình cúng kiếng ở trên chùa nên nó không còn linh thiêng như mọi người vẫn nghĩ.

Nên đặt tượng Ông Cóc ở phía trên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa để mang nhiều tài lộc và nhà

Thay vì đặt những thứ này lên bàn thờ Thần Tài, Ông Địa để mang đến những điều không may thì gia chủ nên đặt một tượng Ông Cóc phía trên bàn thờ để mang đến nhiều tài lộc cho gia đình. Khi đặt tượng Ông Cóc thì nên đặt đầu quay vào phía trong với mong muốn tiền bạc không bị trôi ra ngoài.

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