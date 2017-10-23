Theo Daily Mail, Cảnh sát thành phố Dallas, ngoại ô bang Texas (Mỹ) cho biết, ngày 22/10, thi thể bé Sherin Mathews, 3 tuổi bị mất tích hồi đầu tháng 10 đã được tìm thấy trong một cống nước cách nhà riêng của em khoảng một dặm, sau khi đã sử dụng chó nghiệp vụ liên tục tìm kiếm.

Trước đó, ông Wesley Mathews (37 tuổi), cha bé Sherin, đã báo cơ quan chức năng về việc mất tích của con gái mình. Ông ta cũng đã bị bắt về tội gây nguy hiểm cho trẻ em.

Theo lời khai của đối tượng, vào lúc 3 giờ sáng ngày 7/10, vì con gái không chịu uống hết sữa nên ông Mathews đã phạt con đứng bên ngoài nhà. Sau 15 phút, khi đi ra thì ông ta không thấy con gái đâu. Người đàn ông này cũng thừa nhận, ông từng nhìn thấy sói hoang xuất hiện ở khu vực cạnh con hẻm nhà ông.

Giải thích về việc bị cáo buộc sau khi con gái mất 5 giờ đồng hồ mới đi báo cảnh sát, người cha trần tình, cho rằng ông nghĩ con gái sẽ tự động trở về nhà nên ông đã đợi đến sáng.

Được biết, ông Mathews và vợ đã nhận nuôi cô bé Sherin Mathews từ trại trẻ mồ côi ở Ấn Độ. Em gặp một số vấn đề về trí tuệ và khả năng giao tiếp ngôn ngữ bị hạn chế.

Cảnh sát cho biết thêm, thời điểm phát hiện, thi thể cô bé đang bị phân hủy. Mặc dù không nhận dạng được danh tính Sherin nhưng cảnh sát biết chắc chắn đó là thi thể của em. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cô bé 3 tuổi này.