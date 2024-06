Đối tượng Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt với chủ xe.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 16-6, thông tin từ công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc Huy, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả về tội hủy hoại tài sản.

Theo báo Lao Động đưa tin trước đó, ngày 5.6.2024, anh Nguyễn Đức T (sinh năm 1982, trú tại tổ 4, khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) phát hiện xe ôtô 16 chỗ biển kiểm soát 14B-03xx của mình bị kẻ gian đổ xăng đốt nên đã báo cáo sự việc đến Công an thành phố Cẩm Phả.

Đối tượng Hoàng Quốc Huy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Lao Động.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định, nghi phạm mặc áo mưa, bịt kín mặt, đến địa điểm gây án bằng xe máy nhưng không rõ biển số xe.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 3h30 ngày 5.6.2024, Huy đã mua xăng đốt xe ôtô khách của anh Nguyễn Đức T. Để tránh bị phát hiện, đối tượng mặc áo mưa, bịt khẩu trang.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân phạm tội do mâu thuẫn trong sinh hoạt với chủ xe.

Hành vi của đối tượng mang tính chất manh động, côn đồ, nguy hiểm, do đó Công an thành phố Cẩm Phả đã khẩn trương xác minh, điều tra, bắt giữ.

Khởi tố, bắt tạm giam nam thanh niên bắn 4 phát súng vào tiệm Spa ở Long An Vừa mở cửa, một người cầm súng bắn đạn cao su chĩa vào trong tiệm và bóp cò, lúc này có 5 nhân viên ngồi bên trong. Trước khi rời đi, thanh niên này bắn thêm 3 phát súng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khoi-to-bat-tam-giam-doi-tuong-mac-ao-mua-bit-khau-trang-dot-o-to-doi-phuong-vi-mau-thuan-o-quang-ninh-684936.html