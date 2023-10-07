Khánh Hòa: Đang chụp ảnh trên đèo cô gái rơi xuống vực sâu bị chấn thương vùng đầu, mặt

Sáng 7/10, một cô gái khi đang cùng bạn trai đến khu vực đèo Lương Sơn, TP Nha Trang, Khánh Hòa chụp ảnh đã bị rơi xuống vực bị thương tích.
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Theo báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 7-10, chị N.T.M.O (24 tuổi, ngụ ở phường Vạn Thắng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà) cùng bạn trai tới khu vực đèo Lương Sơn, đường Phạm Văn Đồng, xã Vĩnh Lương để chụp ảnh.
Trong lúc chụp ảnh làm kỷ niệm, chị O. đã không may bị trượt chân, rơi xuống vực sâu khoảng 10 m.
Theo VOV đưa tin, trong lúc đứng bên đường sát biển chụp ảnh, chị O. không may bị trượt chân, rơi xuống vực sâu khoảng 10 m. Người bạn trai đi cùng cô gái hô hoán nhờ người dân trợ giúp. Nạn nhân bị gãy chân trái và chấn thương vùng đầu, mặt.
Nạn nhân bị gãy chân trái và chấn thương vùng đầu, mặt. Người bạn trai đi cùng cô gái hô hoán nhờ người dân trợ giúp.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa ngay sau đó đã đến hiện trường tổ chức cứu hộ, cố định định chân bị gãy, đưa lên khỏi vực và đưa đến bệnh viện cấp cứu.