Điện Biên: Xe khách mất lái, húc đổ cột đèn chiếu sáng trên đường, phương tiện hư hỏng nặng 

Vụ va chạm xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc tổ 12, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. vụ việc không gây thương tích về người, ô tô khách bị hư hỏng.

Theo thông tin báo Dân Trí, lúc 12h45 ngày 10/6, tại đường Võ Nguyên Giáp, đoạn thuộc tổ 12, phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên xảy ra một vụ ô tô khách húc đổ cột đèn chiếu sáng trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo cảnh sát, vào thời gian trên, ô tô khách 16 chỗ, biển kiểm soát 27H-003.xx, do tài xế H.A.M. (SN 1995, ở huyện Tủa Chùa) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Nhà thi đấu đa năng tỉnh Điện Biên đi huyện Mường Ảng.

Khi đến địa điểm trên, ô tô bất ngờ mất lái, lao lên dải phân cách giữa đường và đâm vào cột điện chiếu sáng bằng kim loại, khiến cột điện bị bật chân đế và đổ sang phần đường ngược lại.

Theo cảnh sát, vụ việc không gây thương tích về người, ô tô khách bị hư hỏng, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Công an tỉnh Điện Biên cho hay, nguyên nhân sơ bộ vụ việc được xác định do tài xế thiếu quan sát khi điều khiển phương tiện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận lái xe không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ việc không gây thương tích về người, ô tô khách bị hư hỏng. Ảnh: Báo Dân Trí.

Cũng trong ngày 10/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ va chạm giao thông nghiêm trọng khiến 3 người bị thương khi tông vào trụ đèn chiếu sáng. Cụ thể theo báo Người Lao Động, khoảng 4 giờ ngày 10/6 trên tuyến đường Trường Sa, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời điểm trên, khi đang di chuyển theo hướng Đông - Tây trên đường Trường Sa, cách Quốc lộ 1 khoảng 2 km, chiếc ô tô 5 chỗ mất lái và lao lên vỉa hè, tông mạnh vào trụ đèn chiếu sáng. Sau cú va chạm, 3 người trong xe tìm cách mở cửa kêu cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Va chạm giao thông nghiêm trọng, 2 xe bồn tông nhau đến móp méo, 1 xe mất lái treo lơ lửng trên lan can Vụ va chạm xảy ra giữa 2 chiếc xe bồn khiến 1 xe quay ngang chắn giữa đường, chiếc còn lại bị mất lái, phần đầu xe lao lên lan can, treo lơ lửng trên cao.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ien-bien-xe-khach-mat-lai-huc-o-cot-en-chieu-sang-tren-uong-phuong-tien-hu-hong-nang-733467.html