Hơn 100 du khách mắc kẹt trên đảo Lý Sơn vì ảnh hưởng bão số 1

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 12/6, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết, hơn 100 du khách đến Lý Sơn tham quan chưa thể về đất liền do biển động.

“Chúng tôi liên tục thông báo thông tin thời tiết, kế hoạch chạy tàu để du khách biết nhằm có kế hoạch rời đảo hợp lý. Tuy nhiên nhiều du khách vẫn muốn ở lại đảo. Số du khách này đang lưu trú ở các nhà nghỉ, khách sạn đảm bảo an toàn”, bà Hương thông tin.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi kiểm soát, ngăn chặn tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn trước bão số 1 - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, Ban quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ngãi đã điều động đội tàu khách hoạt động liên tục nhằm đưa hơn 1.500 du khách rời đảo Lý Sơn an toàn.

Ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, cho biết, trong ngày 12/6, vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2m đến 3m.

Dự báo từ chiều tối đến đêm 12/6, gió sẽ chuyển hướng và giảm xuống cấp 5, giật cấp 6, độ cao sóng giảm xuống 1,8-2,5m, biển động nhẹ.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên vùng biển đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), biển động mạnh, sóng lớn - Ảnh: Báo Tiền Phong

Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 11/6, tại Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 25-50mm. Các huyện như Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, thành phố Quảng Ngãi và đảo Lý Sơn có lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Để chủ động phòng chống thiệt hại do mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng chủ động cấm các loại tàu thuyền ra khơi hoạt động khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.