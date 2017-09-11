Hy hữu: Ô tô bị xe tải kéo lê hàng chục km trên quốc lộ, 2 thai phụ may mắn sống sót

Đời sống 11/09/2017 15:31

Sau khi vụ va chạm xảy ra, người dân địa phương nhanh chóng giải cứu các nạn nhân, trong đó có 2 thai phụ may mắn sống sót hy hữu.

Theo thông tin từ Thời Đại, vụ tai nạn giao thông này xảy ra lúc 17 giờ chiều 10/9/2017 trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xóm 13, xã Quỳnh Trạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Hy hữu: Ô tô bị xe tải kéo lê hàng chục km trên quốc lộ, 2 thai phụ may mắn sống sót - Ảnh 1
Sau vụ va chạm, ô tô con bị xe tải kéo lê hàng chục km trên quốc lộ 1A - Ảnh: Internet

Cụ thể, ngay thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang biển kiểm soát (BKS) 37C-23438 đang lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Vinh – Hà Nội đến đoạn qua xã Quỳnh Trạch thì bất ngờ va chạm với ô tô 4 chỗ mang BKS 37A-00211 lưu thông cùng chiều.

Sau cú va chạm mạnh, ô tô con bị xe tải kéo lê hàng chục km trên đường dẫn đến hư hỏng nặng. Bốn người ngồi trên xe, trong đó có 2 thai phụ đều may mắn thoát chết, riêng tài xế bị thương nhẹ.

Hy hữu: Ô tô bị xe tải kéo lê hàng chục km trên quốc lộ, 2 thai phụ may mắn sống sót - Ảnh 2
Hai thai phụ may mắn thoát chết và không bị tổn thương gì sau vụ va chạm giữa ô tô và xe tải - Ảnh: Internet

Thời điểm xảy ra vụ việc, quốc lộ 1A đang trong giai đoạn sửa chữa nên các phương tiện giao thông chỉ được phép lưu thông chung một làn đường, theo nhận định của một số nhân chứng, đây có thể là nguyên nhân dẫn đến va chạm.

Vụ tai nạn đã khiến đoạn đường ách tắc nghiêm trọng hơn 30 phút.

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