Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh

Đời sống 19/11/2023 19:35

Để chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ - đến năm 18 tuổi.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh này đã nhận đỡ đầu con trai của Đại úy Trần Trung Hiếu là bé Trần Nam Khánh (chưa đầy 10 tháng tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm.

Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu con gái của Đại úy Hiếu là bé Trần Thủy Ngân (chưa đầy 3 tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm.

Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của đại úy Trần Trung Hiếu đến năm 18 tuổi. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Ngoài ra, những ngày lễ, tết hay đầu năm học mới, các "mẹ đỡ đầu" cũng sẽ chăm sóc, thăm hỏi và có quà cho các con.

Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 16 bé có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Ngân và Khánh là 2 trường hợp đầu tiên thuộc con của lực lượng công an mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu.

Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin trước đó vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương.

Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh - Ảnh 2
Chị Hà Thị Cẩm Tú vợ đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam.

Suốt 4 ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình, nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã ra đi vào lúc 6h35 ngày 17/11.

Công an sau đó bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Gia Bảo khai nhận do sử dụng ma túy thời gian dài, thần kinh không ổn định. Khi đang nhận “hàng” từ một người khác, bị Thượng uý Hiếu phát hiện nên dùng kéo đâm vào cổ khiến nạn nhân gục xuống. Bảo tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nhưng sau đó, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã không qua khỏi và hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11. Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với cán bộ Trần Trung Hiếu.

Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh - Ảnh 3
Cơ quan ban ngành đến viếng và động viên người thân Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống.

Trung ương Đoàn cũng quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu. Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh, để lại vợ và 2 con nhỏ. Con đầu của anh không được khỏe mạnh vì sinh non, con út mới chưa đầy 10 tháng tuổi.

Vợ Đại úy Trần Trung Hiếu làm điều dưỡng hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với lương tháng 5 triệu đồng. Họ sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân.

Nghẹn ngào đưa tiễn Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng: Hai đứa trẻ ngơ ngác trong lễ tang của bố

Nghẹn ngào đưa tiễn Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng: Hai đứa trẻ ngơ ngác trong lễ tang của bố

Tại lễ truy điệu vào ngày 18/11, hàng trăm cán bộ chiến sỹ và bà con nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Đại úy Trần Trung Hiếu, cũng như quá trình phấn đấu những năm công tác trong lực lượng Công an.

Xem thêm
Từ khóa:   Đại úy Trần Trung Hiếu chiến sĩ công an hy sinh tin mới

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi