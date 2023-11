Hội Phụ nữ nhận đỡ đầu 2 con của Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Hà Tĩnh

Để chia sẻ phần nào gánh nặng cho gia đình Đại úy Trần Trung Hiếu, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của đại úy Trần Trung Hiếu - cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ - đến năm 18 tuổi.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh này đã nhận đỡ đầu con trai của Đại úy Trần Trung Hiếu là bé Trần Nam Khánh (chưa đầy 10 tháng tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm. Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân nhận đỡ đầu con gái của Đại úy Hiếu là bé Trần Thủy Ngân (chưa đầy 3 tuổi) đến năm 18 tuổi, với số tiền 12 triệu đồng/năm. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Hội Phụ nữ Công an huyện Nghi Xuân đã nhận đỡ đầu 2 con của đại úy Trần Trung Hiếu đến năm 18 tuổi. Ảnh: Báo Dân Trí. Ngoài ra, những ngày lễ, tết hay đầu năm học mới, các "mẹ đỡ đầu" cũng sẽ chăm sóc, thăm hỏi và có quà cho các con. Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu 16 bé có hoàn cảnh khó khăn. Cháu Ngân và Khánh là 2 trường hợp đầu tiên thuộc con của lực lượng công an mà Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận đỡ đầu. Theo báo Sức Khỏe và Đời Sống đưa tin trước đó vào khoảng 15h45 ngày 13/11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, đang làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi, phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, ở thôn 1, xã Xuân Hồng) nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy nên đã áp sát để bắt quả tang thì bất ngờ bị đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương. Chị Hà Thị Cẩm Tú vợ đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Báo Phụ Nữ Việt Nam. Suốt 4 ngày được các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, đoàn bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tận tình, nỗ lực cứu chữa, đồng đội, gia đình và người thân hết lòng chăm sóc, nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Trung Hiếu đã ra đi vào lúc 6h35 ngày 17/11. Công an sau đó bắt giữ Bảo đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Trần Trọng Gia Bảo khai nhận do sử dụng ma túy thời gian dài, thần kinh không ổn định. Khi đang nhận “hàng” từ một người khác, bị Thượng uý Hiếu phát hiện nên dùng kéo đâm vào cổ khiến nạn nhân gục xuống. Bảo tiếp tục dùng kéo đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nhưng sau đó, Thượng úy Trần Trung Hiếu đã không qua khỏi và hy sinh vào lúc 6h35 ngày 17/11. Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng úy lên Đại úy đối với cán bộ Trần Trung Hiếu. Cơ quan ban ngành đến viếng và động viên người thân Đại úy Trần Trung Hiếu. Ảnh: Sức Khỏe và Đời Sống. Trung ương Đoàn cũng quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Đại úy Trần Trung Hiếu. Đại úy Trần Trung Hiếu hy sinh, để lại vợ và 2 con nhỏ. Con đầu của anh không được khỏe mạnh vì sinh non, con út mới chưa đầy 10 tháng tuổi. Vợ Đại úy Trần Trung Hiếu làm điều dưỡng hợp đồng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân với lương tháng 5 triệu đồng. Họ sinh sống tại nhà bố mẹ vợ ở thôn 3, xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân. Nghẹn ngào đưa tiễn Đại úy Trần Trung Hiếu về nơi an nghỉ cuối cùng: Hai đứa trẻ ngơ ngác trong lễ tang của bố Tại lễ truy điệu vào ngày 18/11, hàng trăm cán bộ chiến sỹ và bà con nhân dân đã kính cẩn nghiêng mình bày tỏ niềm tiếc thương về hành động dũng cảm và sự hy sinh cao cả của Đại úy Trần Trung Hiếu, cũng như quá trình phấn đấu những năm công tác trong lực lượng Công an. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-phu-nu-nhan-o-au-2-con-cua-ai-uy-tran-trung-hieu-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-o-ha-tinh-631834.html Theo Nhi An (TH) | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hoi-phu-nu-nhan-o-au-2-con-cua-ai-uy-tran-trung-hieu-hy-sinh-khi-lam-nhiem-vu-o-ha-tinh-631834.html