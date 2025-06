Hòa Bình: Khởi tố đối tượng sản xuất hàng nghìn tấn phân bón giả, bán khắp các tỉnh

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 3/6, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phát hiện kiểm tra, tạm giữ, đồng thời khởi tố, tạm giam Trần Văn Huân (năm sinh 1984, trú tại huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là Giám đốc Chi nhánh Minh Bảo An Hòa Bình về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Khám xét địa điểm sản xuất tại thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03) cùng các lực lượng đã thu giữ trên 248 tấn phân bón giả, kém chất lượng; 300 tấn phân bón có chữ Trung Quốc, không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.