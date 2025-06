Đình chỉ giáo viên phát ngôn 'học chi cho lắm rồi cũng đi làm thuê, công nhân'

Liên quan đến người lái xe bán tải chạy ngông nghênh trên bãi biển Tuy Hòa vừa bị khởi tố về tội danh “Gây rối trật tự công cộng”, trưa 4/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết, đối tượng Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã từng hai lần đi tù.