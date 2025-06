Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Cường (SN 1981, trú xã An Chấn, huyện Tuy An) về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Khoản 01, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Tại Công an, tài xế Phạm Ngọc Cường nhận thức rõ hành vi của mình là bộc phát, vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và môi trường, hoạt động du lịch tại địa phương.