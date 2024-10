Khi người dân lại gần kiểm tra, nam thanh niên điều khiển xe máy đã nằm co giật dưới đất, đầu chảy nhiều máu. Cạnh đó là chiếc xe máy của nạn nhân. Một phụ nữ trung tuổi cũng bị thương do chiếc xe máy đâm vào.

Danh tính các nạn nhân cũng như nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an TP Hưng Yên điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một người nguy kịch, một người bị thương ở đường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 21/10, cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ một chiếc xe con loại 5 chỗ ngồi gặp nạn, rơi xuống vực sâu đèo Bảo Lộc thuộc địa phận xã Đại Lào (TP Bảo Lộc).

Công an TP Bảo Lộc đã huy động lực lượng phối hợp với Trạm cảnh sát giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 Công an tỉnh Lâm Đồng đóng tại TP Bảo Lộc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, triển khai các biện pháp cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường cho thấy vị trí xảy ra vụ việc tại Km104+440 quốc lộ 20 qua đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Đại Lào bên chiều lưu thông từ TP.HCM đi Đà Lạt. Chiếc xe hơi rơi xuống vực sâu khoảng 50m, phía dưới chủ yếu cây bụi và cây chuối rừng nhưng xe hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lãnh đạo Công an TP Bảo Lộc, Trạm cảnh sát giao thông Mađaguôi và Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ sử dụng xe thang, cáng và dây kéo chuyên dụng để đưa các nạn nhân lên khỏi vực sâu.

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 17h15 cùng ngày, các lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân lên khỏi vực sâu. Trong đó, nạn nhân nam được xác định là M.H.V. (38 tuổi, ngụ TP.HCM) đã tử vong.

Nạn nhân còn lại là nữ, tên Ng.T.T.T. (39 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) đã nhanh chóng được lực lượng cứu hộ chuyển đến Bệnh viên II Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo.