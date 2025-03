Theo báo Pháp Luật TP.HCM, vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 30-3, tại Km102+100 Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai (Đèo Bảo Lộc), đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Hiện trướng vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Thời điểm trên, ô tô khách 50H-323.65, do tài xế Nguyễn Văn Lan (44 tuổi, trú Đồng Xoài, Bình Phước) điều khiển, chạy theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM. Khi đến khu vực trên đã va chạm với phần đuôi của xe tải 60H-153.46 do anh Nguyễn Trung Hiếu (48 tuổi, trú tại An Hiệp, Liên Hiệp, Đức Trọng, Lâm Đồng) điều khiển cùng chiều phía trước. Sau cú va chạm, xe ô tô khách lao qua phần đường bên trái và rơi xuống đèo Bảo Lộc.