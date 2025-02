Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại cửa hàng kinh doanh in quảng cáo ở số nhà 47 Trần Đăng Ninh, tổ 11, phường Quyết Tâm, TP Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo thông tin từ VOV.VN, vào khoảng 12 giờ đêm qua 27/2, tại số nhà 47 và số nhà 45, đường Trần Đăng Ninh, thuộc tổ 11, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, rất may không có thương vong về người.

Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà - Ảnh: VOV.VN

Ngay sau khi nhận được tin báo từ nhân dân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng huy động 4 xe chữa cháy, 1 xe thang, cùng hơn 50 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng Công an 113, Công an phường Quyết Tâm đến hiện trường, khẩn trương thực hiện phương án chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông tại tuyến đường xảy ra chữa cháy.

Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến toàn bộ tầng 1, tầng 2 ngôi nhà số 47 và mặt tiền nhà số 45, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định do ông Nguyễn Văn H. (45 tuổi), chủ nhà số 47 tự đốt.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng 28/2, lãnh đạo UBND phường Quyết Tâm cho biết, chính quyền địa phương đang cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để rà soát, thống kê thiệt hại.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

