Khi phát hiện bé gái đang mắc kẹt giữa dòng nước xiết, thanh niên đã nhanh chóng đến giải cứu. May mắn cả cháu bé và chàng thanh niên đều an toàn trở lại bờ.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động: Ngày 28-6, thông tin từ lãnh đạo UBND xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một bé gái bị nước cuốn trôi được 2 thanh niên cứu sống.

Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 27-6, em N.V.O. (SN 2014, trú tại thôn An Phú, xã An Thịnh) khi đi qua đập tràn suối Ngòi Bục, xã An Thịnh đã không may bị nước cuốn trôi cả xe đạp và người.

Phát hiện sự việc, anh Trần Mạnh Cường và anh Vũ Ngọc Kiên, cùng trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, bất chấp nguy hiểm lao xuống dòng nước xiết cứu em O..

Trong thời gian ngắn, em O. và xe đạp đã được 2 thanh niên đưa lên bờ trong niềm vui của nhiều người chứng kiến.

Bé gái được thanh niên cứu sống khi bị nước cuốn (Ảnh: người Lao Động)

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống: Cha mẹ của cháu O. là anh Ngô Quốc Cường và chị Ngô Bích Phượng không khỏi bàng hoàng khi nghe tin con gặp nạn. Anh Cường và chị Phượng vô cùng biết ơn tấm lòng trượng nghĩa của anh Kiên và anh Cường. Hai anh đã không ngại nguy hiểm cứu cháu O. thoát khỏi dòng nước "tử thần".

Ông Triệu Quốc Toản - Chủ tịch UBND xã An Thịnh xác nhận sự việc nêu trên và cho biết, đập tràn qua suối Ngòi Bục là nơi người dân thường xuyên di chuyển qua lại. Nhiều thời điểm nước chảy xiết, khi người dân đi qua khó tránh khỏi nguy hiểm rình rập.

"Thay mặt gia đình, Đảng bộ chính quyền địa phương chân thành cảm ơn anh Kiên và anh Cường đã không ngại nguy hiểm để cứu sống cháu bé....", Chủ tịch UBND xã An Thịnh nói thêm.

