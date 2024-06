Theo thông tin từ báo Giao Thông: Tối 27/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy Đặng Quốc Chi, Hiệu phó Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, một nữ sinh tại điểm thi của trường đã phải bỏ lỡ buổi thi môn Toán, kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 do không may gặp tai nạn giao thông (TNGT).Tối 27/6, trao đổi với PV Báo Giao thông, thầy Đặng Quốc Chi, Hiệu phó Trường THPT Nghi Lộc 2 (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho biết, một nữ sinh tại điểm thi của trường đã phải bỏ lỡ buổi thi môn Toán, kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2024 do không may gặp tai nạn giao thông (TNGT).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều cùng ngày, em P.T.Đ (SN 2006, trú tại xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc) được bố chở bằng xe máy chở đến điểm thi tại Trường THPT Nghi Lộc 2.