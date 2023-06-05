Hàng xóm qua đưa cơm thì tá hỏa phát hiện chủ nhà chết bất thường trên ghế bố

Đời sống 05/06/2023 19:12

Vụ việc xảy ra tại tỉnh Bình Dương, nạn nhân được phát hiện tử vong trên ghế bố, một chân phải chạm đất, hai tay co lên.

Theo thông tin từ Báo Công an TP.HCM, chiều 5/6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân một người đàn ông được hàng xóm phát hiện chết trong nhà.

Hàng xóm qua đưa cơm thì tá hỏa phát hiện chủ nhà chết bất thường trên ghế bố - Ảnh 1
Nhà của ông N nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, người phụ nữ sống trong hẻm 70, đường Lê Văn Mầm, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An mang cơm qua cho hàng xóm là ông Hồ Đăng N (46 tuổi).

Tại nhà ông N, cửa mở toang, đôi dép ông này để ngoài hiên. Khi người phụ nữ bước vào thì phát hiện ông N nằm chết ở phòng khách nên chạy ra hô hoán.

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, công an sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Vợ và con trai của nạn nhân cũng được gọi đến để lấy lời khai.

Hàng xóm qua đưa cơm thì tá hỏa phát hiện chủ nhà chết bất thường trên ghế bố - Ảnh 2
Thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác để tiếp tục điều tra - Ảnh: Báo Giao Thông

Tại hiện trường, nạn nhân nằm trên chiếc ghế bố, một chân phải chạm đất, hai tay co lên.

Bước đầu xác định ông N hay uống rượu nên vợ con ông đã chuyển đi nơi khác sống. Ông sống một mình tại căn nhà này và cũng không đi làm, hàng xóm cho gì ăn nấy.

Hiện thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng chuyển về nhà xác.

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