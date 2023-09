Sáng 27/3, lãnh đạo UBND xã Hồng Thái (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xác nhận thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc người dân dùng điện bẫy chuột khiến một người bị điện giật tử vong.

Theo thông tin từ báo VNExpress, ông Công, 54 tuổi, ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương đang bị điều tra về cái chết của anh Giàng Mý Sáng tại ruộng lúa nhà mình, Công an huyện An Dương thông tin ngày 27/3.

Thửa ruộng xảy ra sự việc được ông Công thuê lại của các hộ dân để trồng lúa. Để chống chuột phá hoại, ông kéo dây điện từ nhà ra ruộng.

Tối 25/3, anh Sáng cùng ba người bạn đang trọ ở thôn Hòa Bình, xã Đồng Thái mang đèn pin ra cánh đồng thôn Đào Yêu bắt cá. Đến 22h30, anh Sáng đi đến ruộng lúa nhà ông Công thì mắc vào dây điện, bị giật bất tỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn nguồn từ báo Công An Nhân Dân, người đi cùng đưa anh Giàng Mý Sáng đến Trạm y tế xã Hồng Thái cấp cứu, nhưng anh Giàng Mý Sáng đã không qua khỏi.

Kết quả xác minh cũng cho thấy, thửa ruộng do ông Phạm Văn Công sử dụng để trồng lúa, ông Công có dòng dây điện từ nhà ra cánh đồng nhằm mục đích bẫy chuột.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện An Dương phối hợp với lực lượng Công an TP Hải Phòng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

