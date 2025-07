Lực lượng PCCC đã kịp thời tiếp cận, khống chế vụ cháy trong hẻm nhỏ ở TPHCM và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 30/7, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an phường An Hội Đông điều tra nguyên nhân vụ cháy căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Thống Nhất.

Khoảng 4h sáng nay, người dân ngửi thấy mùi khét nên đi kiểm tra thì phát hiện căn nhà số 564/2/15 Thống Nhất xảy ra hoả hoạn.

Hàng xóm hô hoán, báo động và mang nhiều bình chữa cháy để hỗ trợ dập lửa.

Cảnh sát tiếp cận đám cháy, giải cứu hai cụ bà bên trong căn nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo bà Huệ, nhà đối diện với căn nhà bị cháy, ngay khi cháy xảy ra, nhiều hàng xóm gồm đã sử dụng 3 bình chữa cháy xách tay, 1 vòi phun nước sinh hoạt gia đình để chữa cháy ban đầu.

Ít phút sau, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM huy động 2 xe chữa cháy cùng 22 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Tại thời điểm cảnh sát có mặt, khói lửa bao trùm phía mặt tiền của căn nhà. Bên trong, 2 người bị kẹt đang hoảng loạn cầu cứu.

Hiện trường vụ cháy nhà - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhờ có người dân hỗ trợ phun nước ban đầu nên đã làm đám cháy phát triển chậm hơn. Đồng thời, căn nhà này có thiết kế 2 cửa ra vào ở hẻm 564 và hẻm 564 đường Thống Nhất nên lính cứu hoả thuận lợi tiếp cận.

Cảnh sát chia làm 2 mũi để triển khai chữa cháy, cứu nạn và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, cứu hai nạn nhân mắc kẹt ra ngoài an toàn. Hai nạn nhân gồm bà N.T.T.M (65 tuổi) và bà Th., em ruột bà M. (60 tuổi).

Hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy diện tích khoảng 6m2 với nhiều đồ đạc. Lực lượng chữa cháy kịp ngăn cháy lan ra phần diện tích còn lại và nhà ở lân cận.

