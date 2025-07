Cẩn trọng trước dự án bất động sản 'bán lúa non' ẩn chứa nhiều rủi ro

Theo thông tin từ Vietnam Index, tại mặt tiền Quốc lộ 13, phường Bình Hòa (TP.HCM), xuất hiện dự án chung cư Bản giao hưởng cuộc sống (tên thương mại: Symlife - Symphony Of Life) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Hiệp Thành Bình Dương làm chủ đầu tư, Công ty Hoàng Anh Holdings hợp tác đầu tư.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch UBND phường Bình Hòa cho biết, dự án này chưa đủ điều kiện mở bán và thu tiền của khách hàng. Phường sẽ kiểm tra và cảnh báo người dân về tình trạng huy động vốn trái phép.

Cũng tại phường Bình Hòa, một dự án khác là A&T Sài Gòn Riverside, do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển đô thị A&T Bình Dương làm chủ đầu tư, diện tích 7.684m2, với 2 block cao 37 tầng (917 căn hộ) đang được các sàn rao bán. Một nhân viên môi giới cho biết, khách hàng chỉ cần đặt cọc 50 triệu và thanh toán theo tiến độ. Tuy nhiên, dự án này chưa khởi công, dự kiến ngày 28/7 mới động thổ.