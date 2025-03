Cơ thể đã phình to do uống nhiều nước và bị phân hủy nên việc nhận dạng gặp khó khăn.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 29-3, người dân ở xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, đi ra bờ biển Xuân Liên thì phát hiện một thi thể bị sóng đánh trôi dạt vào bờ.

Do thi thể đang phân hủy nên việc nhận dạng gặp khó khăn.

Đặc điểm nhận dạng: Thi thể là nam giới, cao khoảng 1m65 đến 1m75, nặng khoảng 75 kg; mặc áo len dài tay màu nâu, quần vải đen, bên ngoài mặc quần mưa màu xám. Cơ thể đã phình to do uống nhiều nước.

Ngư dân cho biết ông Quế (trú xã Xuân Liên) là người đầu tiên phát hiện thi thể nêu trên và đã báo chính quyền địa phương cùng Công an xã Xuân Liên để tìm tung tích nạn nhân.

Hiện trường phát hiện thi thể. Ảnh: Báo Giao Thông.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút chiều 18-3, tàu đánh cá mang số hiệu NA-80209-TS chở 4 ngư dân ở Nghệ An bị chìm khi đang cách bờ biển Nghệ An- Hà Tĩnh gần 20 hải lý, cách Đảo Mắt khoảng 5 hải lý về hướng Đông.

Hiện vẫn còn ba ngư dân trên tàu NA-80209-TS bị mất tích, gồm ông Nguyễn Văn Cương, anh Lê Tuấn Anh (cùng trú xã Văn Hải) và ông Bùi Sỹ Nhất (trú xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu).

Theo báo Giao Thông, tối ngày 29-3, một lãnh đạo xã Thuận Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, địa phương đã nắm được thông tin về một thi thể trôi dạt vào bờ biển Nghi Xuân, Hà Tĩnh nghi ngờ là một ngư dân người địa phương bị mất tích trong vụ chìm tàu trước đó. "Chúng tôi đang xuống gia đình để nắm thông tin cụ thể", ông Nguyện cho biết.

Công an xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân cũng đã liên hệ với công an 2 xã Thuận Long và Văn Hải (thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) - nơi có 3 ngư dân mất tích trong vụ chìm tàu trước đó để phối hợp với gia đình nhận diện.

"Qua hình ảnh người nhà có ngư dân mất tích không nhận diện được nên hiện họ đang trên đường vào hiện trường để trực tiếp nhận diện", cán bộ Công an xã Xuân Liên cho biết.

