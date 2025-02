Hà Tĩnh: Lộ clip nhạy cảm, cô gái 20 tuổi bị hẹn đến nhà nghỉ để tống tiền 12 triệu đồng

Dọa phát tán clip nhạy cảm của người khác lên mạng để ép nạn nhân lấy tiền, nam thanh niên Trần Văn Hùng (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) vừa bị khởi tố.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 9-2, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hùng (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Hùng (25 tuổi, trú thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo báo Người Lao Động, thông tin từ tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 12-2024, thông qua mạng xã hội, Hùng phát hiện một clip ghi lại hình ảnh của H.T.L.N. (SN 2005, ngụ xã Kỳ Sơn) trong trạng thái khỏa thân nên lưu về máy cá nhân.

Sau đó, Hùng đã liên hệ với N. rồi đe dọa, buộc nạn nhân phải đưa số tiền 12 triệu đồng mới xóa hình ảnh nhạy cảm. Nếu không đồng ý, Hùng sẽ phát tán đoạn clip trên lên mạng xã hội.

Đến tối 3-2, Hùng hẹn nạn nhân ra một nhà nghỉ trên địa bàn xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, để lấy tiền. Tuy nhiên, do nhà nghỉ hết phòng nên Hùng yêu cầu nạn nhân đến đoạn đường liên xã để đưa tiền thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Sau khi bị bắt giữ, Hùng khai nhận, ngoài 7 triệu đồng tiền mặt khi bị bắt quả tang, trước đó chị N đã chuyển vào tài khoản của Hùng số tiền 5 triệu đồng.

