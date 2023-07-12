Đối tượng quê ở Nghệ An có hành vi hiếp dâm một cô gái đồng hương, sau khi nhận quyết định khởi tố, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 12/7, Công an Hà Nội phát thông báo truy nã Trần Đình Trung, 25 tuổi, quê huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là bị can trong vụ án hiếp dâm mà Công an quận Hoàng Mai khởi tố điều tra.

Theo cơ quan công an, ngày 12/9/2022, Trung có hành vi hiếp dâm chị H, 20 tuổi, đồng hương Nghệ An, tại một nhà nghỉ ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Bị can Trần Đình Trung - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung về tội hiếp dâm.

Dẫn tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Đình Trung.

Công an Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, có thể báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai qua số điện thoại: 090.927.0186, cơ quan công an nơi gần nhất hoặc tổng đài 113.

Cưỡng hiếp người yêu của bạn nhậu bất thành, hai thanh niên vướng vào vòng lao lý Đối tượng rủ người yêu của bạn nhậu vào nhà nghỉ rồi cưỡng hiếp bất thành. Cô gái sau đó liền kể lại sự việc với người yêu khiến tên bạn nhậu tức điên đuổi theo và đốt xe máy của kẻ cưỡng dâm.

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