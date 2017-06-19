Giải mã điềm báo 7 giấc mơ thường gặp nhất

Đời sống 19/06/2017 17:29

Nhiều người tin rằng giấc mơ chính là những điềm báo nhưng lại không thể lý giải được nó. Vì vậy, hãy đọc ngay bài viết này để có thể giải mã được 7 giấc mơ mà con người vẫn thường hay gặp nhất.

Giấc mơ là những trải nghiệm bí ẩn nhất của con người. Chúng có thể mang một ý nghĩa hay phản chiếu những gì xảy ra trong cuộc sống. Vì vậy, hãy tham khảo ngay cách giải mã 9 giấc mơ thường gặp nhất dưới đây:

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Giấc mơ bị rụng răng thường xuất hiện trong những giai đoạn chuyển biến của cuộc sống hay bước ngoặt cuộc đời - Ảnh: Internet

1. Mơ bị rụng răng

Một trong những giấc mơ hay gặp nhất đó là thấy bị rụng răng. Đây là kiểu giấc mơ khá phổ biến và có phần rùng rợn, khiến nhiều người lo ngại.

Theo các chuyên gia lý giải, về mặt tích cực nó có nghĩa là bạn đang có ý muốn chăm sóc tốt hơn cho bản thân. Nhưng nó cũng biểu hiện cho nỗi bất an lớn về sức khoẻ, cuộc sống hay tuổi tác.

Ngoài ra, giấc mơ về răng thường xuất hiện trong những giai đoạn chuyển biến lớn của cuộc sống hay bước ngoặt cuộc đời. 

2. Mơ thấy khoả thân

Thông thường, giấc mơ thấy mình đang khoả thân sẽ xuất hiện khi bạn đang có một bước chuyển lớn như tốt nghiệp, chuyển chỗ làm, xin được việc, có cơ hội mới...

Ngoài ra, giấc mơ này biểu hiện cho sự tổn thương sâu sắc, thiếu tự tin hoặc đang ngờ vực chính mình. Đồng thời, người nằm mơ đang cảm thấy lo lắng về việc sẽ bị phơi bày hoặc nhạo báng từ người khác.

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Mơ thấy mình đang rơi tự do thường xuất hiện khi cuộc sống đang có những việc vượt khỏi tầm kiểm soát - Ảnh: Internet

3. Mơ thấy đang rơi

Mơ thấy mình đang rơi tự do là một trong những giấc mơ hay gặp nhất. Chúng thường xuất hiện khi cuộc sống đang có những việc vượt khỏi tầm kiểm soát. Đặc biệt, lúc mất đi một thứ gì đó quý giá hay đang có vấn đề cần phải giải quyết.

4. Mơ không thể chạy

Trong giấc mơ, chúng ta thấy dù cố gắng tới mấy cũng không thể bỏ chạy được và dường như có một rào cản vô hình không thể vượt qua. Giấc mơ này biểu hiện cho sự đau khổ hoặc bất lực vì một vấn đề nào đó của cuộc sống. 

5. Mơ quay lại trường học và thi trượt

Giấc mơ quay lại trường học có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào cho dù bạn đã tốt nghiệp nhiều năm về trước. Trường học trong giấc mơ chính là đại diện cho nghề nghiệp hiện tại. Vậy nên, nếu thấy mình thi trượt thì bạn đang gặp phải áp lực, khó khăn rất lớn trong công việc.

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Giấc mơ thường là điềm báo cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống - Ảnh: Internet

6. Mơ bị rượt đuổi

Nếu trải qua giấc mơ thấy mình bị rượt đuổi, chứng tỏ chúng ta đang gặp rắc rối và cố gắng tránh đối đầu với điều gì đó.

Khi dám dừng lại và đối mặt với nó, có thể bạn sẽ không còn lặp lại giấc mơ này lần nữa. 

7. Mơ thấy thức giấc dù vẫn ngủ

Đây cũng là một trong những giấc mơ phổ biến nhất. Nó xảy ra khi chúng ta nghĩ rằng mình đã dậy và bắt đầu làm mọi việc như thường ngày.

Kiểu giấc mơ "thức giả" thường xuất hiện lúc bản thân đang cảm thấy lo lắng về những ngày sắp tới và đang có ý định muốn né tránh vấn đề. 

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