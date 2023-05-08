Gặp lại cô bé công dân thứ 90 triệu của Việt Nam sau 10 năm chào đời

Bé Nguyễn Thị Thùy Dung sau 10 năm chào đời đã trở thành một cô bé con ngoan trò giỏi với nhiều ước mơ trong tương lai.

Dẫn nguồn tin từ VietNamNet, bé Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 phút sáng ngày 1/11/2013 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hải Dương. Sáng cùng ngày, TS Lê Thiện Thái, phó giám đốc bệnh viện, công bố cô bé là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Thùy Dung là con thứ 2 của gia đình anh Nguyễn Văn Dũng và chị Lê Hồng Duyên. Bé Nguyễn Thị Thùy Dung chào đời lúc 2h45 phút sáng ngày 1/11/2013 được công nhận là công nhận thứ 90 triệu của Việt Nam - Ảnh: VietNamnet Anh Dũng (bố bé Thùy Dung) chia sẻ vào thời điểm đó, bé Dung quá ngày dự sinh 10 ngày mà chưa có dấu hiệu đòi ra. Quá lo lắng, vợ chồng anh cùng nhau lên bệnh viện huyện khám thai. Lúc này, bác sĩ chuẩn đoán tim thai yếu và chuyển thẳng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Nằm tại đây 4 ngày, vợ anh vẫn chưa có chuyển biến gì nên anh mới quyết định đưa thẳng lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Những khi rảnh rỗi, cả nhà hay mang những bài báo, tạp chí đưa tin về sự ra đời của Dung ra để ngắm - Ảnh: VietNamNet Cách đây 4 năm, gia đình anh chị đón thêm người con thứ 3 là Thanh Duy. Từ ngày có em, Thùy Dung lại càng hiểu chuyện. Bố bận lo trang trại, mẹ đi làm, những khi ở nhà, Dung thường trông em rồi quét dọn nhà cửa. Ngay cả việc học của Dung, chị Duyên cũng không phải đau đầu vì lúc nào cô bé cũng tự giác. Cứ ăn tối xong là em ngồi vào bàn học, hôm nào nhiều bài tập thì tranh thủ lúc cả nhà tắm rửa trước bữa cơm tối là đã thấy cô bé ngồi hí húi bên đống sách vở. Từ ngày có em, Thùy Dung lại càng hiểu chuyện - Ảnh: VietNamNet 10 tuổi, Dung tập làm những nhỏ trong nhà để đỡ đần bố mẹ. Mẹ em là chị Duyên làm công nhân tại một xí nghiệp từ 8-19h tối mỗi ngày. Vậy nên chuyện nhà cửa, cơm nước buổi trưa phần lớn sẽ do bà nội và các con lo liệu. Những ngày cuối tuần ở nhà, chị lại quây quần bên gia đình nhỏ. Chị Duyên hay nói nhà mình làm nông, cũng chẳng khá giả gì nên các con rau cháo quen từ bé, không bé nào đòi hỏi, vòi vĩnh gì nên bố mẹ cũng yên tâm làm việc.

Các bé trong nhà đều ngoan ngoãn, không vòi vĩnh gì bố mẹ cả - Ảnh: VietNamNet Mỗi khi được hỏi về ước mơ của mình xem sau này muốn trở thành người như nào, Dung lại có phần đắn đo suy nghĩ. 'Nhiều khi con nghĩ muốn trở thành một cô giáo đi dạy trẻ em. Hoặc trở thành một bác sĩ để đỡ đầu các em bé, như ngày trước con được chào đời. Nhưng cũng có lúc con định trở thành một công nhân, làm việc trong nhà máy, giống mẹ. Con không biết nữa', Dung nói. Mỗi khi được hỏi về ước mơ của mình xem sau này muốn trở thành người như nào, Dung lại có phần đắn đo suy nghĩ - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, tiến sĩ Lê Thiện Thái, Trưởng Khoa Đẻ, Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố công dân thứ 90 triệu của Việt Nam là bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2 giờ 45 phút sáng 1/11/2023. Tiến sĩ Lê Thiện Thái cho biết từ 0 giờ đến 5 giờ ngày 1/11 sẽ có khoảng 10 em bé chào đời. Em bé sinh gần với thời điểm 0 giờ ngày 1/11 nhất sẽ được chọn là công dân thứ 90 triệu. Vào thời điểm bé Thùy Dung chào đào ước tính có khoảng 10 em bé chào đời - Ảnh: Báo Người Lao Động Tối 31/10 đến rạng sáng 1/11, tại trước cửa phòng đẻ số 3, Khoa đẻ - Bệnh viện Phụ sản Trung ương, nhiều phóng viên báo chí đã chờ đợi để chào đón công dân thứ 90 triệu của Việt Nam. Sau thời điểm 0 giờ ngày 1/11, trong phần trao đổi thông tin với báo chí, ông Lê Thiện Thái đã không cung cấp thông tin về sản phụ cũng như những thông tin về em bé chào đời sau thời điểm 0 giờ tại bệnh viện này. Theo ông Thái, danh tính chính thức của công dân thứ 90 triệu sẽ được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố chi tiết sau. Sau thời điểm 0 giờ ngày 1/11, trong phần trao đổi thông tin với báo chí, ông Lê Thiện Thái đã không cung cấp thông tin về sản phụ cũng như những thông tin về em bé chào đời sau thời điểm 0 giờ tại bệnh viện này. Theo ông Thái, danh tính chính thức của công dân thứ 90 triệu sẽ được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) công bố chi tiết sau. Nguyễn Thị Thùy Dung khi sinh nặng 3,2 kg và trở thành công dân thứ 90 triệu của nước ta - Ảnh: Báo Người Lao Động Lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày 1/11/2013, tiến sĩ Lê Thiện Thái đã công bố công dân thứ 90 triệu của Việt Nam là bé gái Nguyễn Thị Thùy Dung, chào đời lúc 2 giờ 45 phút sáng. Nguyễn Thị Thùy Dung nặng 3,2 kg, quê ở thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, là con của sản phụ Lê Thị Duyên, bố là anh Nguyễn Văn Dũng. Anh Dũng đã rất vui mừng khi con mình đã trở thành "dấu mốc" của thời điểm đáng nhớ này. Được biết, vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 1/11/2013, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Y tế cũng đã đến Khoa đẻ, bệnh viện Phụ sản Trung ương để thăm hỏi, tặng quà, chúc mừng sản phụ và em bé là công dân thứ 90 triệu của Việt Nam.

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