Cắm dây sạc điện vào củ hành tây ai cũng phải kinh ngạc với kết quả mà nó đem lại

Thông thường, để các thiết bị thông minh như Iphone, Ipod hoạt động được cần cung cấp cho chúng một lượng điện năng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp cho điện năng cho chúng bằng một củ hành tây.

Đầu tiên, dùng tua vít đâm vào hai bên thân của củ hành tây để chất điện phân lưu trữ trong nó chảy ra ngoài nhanh hơn. Tiếp theo, đổ 2 cốc nước ngọt vào trong một chiếc cốc lớn, rồi ngâm của hành tây vào trong đó khoảng 5 đến 10 phút hoặc đến khi nào lượng nước trong cốc vơi đi một nửa.

Sau đó, dùng khăn sạch lau khô bề mặt của củ hành tây rồi cắm dây USB vào thân của nó, nguồn điện năng được tạo thành từ 2 cốc nước ngọt chuyên dụng cho vận động viên sẽ giúp máy hoạt động trong vòng 20 đến 30 phút.

Sở dĩ có thể dùng hành tây để sạc pin vì khi ngâm chúng vào trong nước ngọt thì hành tây sẽ lưu trữ lại các chất điện phân trong thân của nó rồi đưa vào thiết bị.

Ngoài sử dụng hành tây thì chúng ta còn có thể sạc pin điện thoại từ khoai tây. Cách làm cũng đơn giản không kém. Bạn chỉ cần chuẩn bị một củ khoai tây, 2 tấm kim loại 1 bằng đồng và một bằng kẽm, dây cắm USB là đủ. Khác với phương pháp sạc pin bằng hành tây, khi dùng khoai tây bạn không cần phải dùng bất cứ dung dịch trung gian nào, mà chỉ cần cắm trực tiếp dây USB hoặc dây nối điện thoại vào củ khoai được gắn hai miếng kim loại ở hai đầu là được.

Theo khoa học thì năng lượng dùng để cung cấp cho thiết bị di động của bạn không phải là khoai tây mà là do phần kim loại tiếp xúc giữa điện thoại và khoai tây. Còn khoai tây có vai trò cung cấp chất axit để làm dung dịch điện phân. Chất điện phân đó đã phản ứng với 2 dây nối vào làm xảy ra phản ứng hóa học và cung cấp dòng điện cho thiết bị.

Để đạt hiệu quả cao hơn, bạn có thể dùng khoai tây đã được luộc chín thay thế cho khoai tây sống. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, nguồn điện mà khoai tây chín cung cấp sẽ cao hơn gấp mười lần. Vì sau quá trình luộc chín, khoai tây được phân giải trở thành một nguồn năng lượng tương đương với pin công nghiệp được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại. Hoặc bạn cũng có thể thay thế khoai tây bằng các loại quả khác có chứa axit như cam, chanh, quýt,...

Tuy nhiên, các kỹ sư di động khuyên rằng chúng ta không nên tự tiến hành ở nhà với các thiết bị mới vì không hiểu rõ về kỹ thuật chuyên môn. Chỉ nên áp dụng trong trường hợp khẩn cấp và các thiết bị sắp hư để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sự tò mò của bản thân.

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