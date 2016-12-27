Cắm dây sạc điện vào củ hành tây ai cũng phải kinh ngạc với kết quả mà nó đem lại

Đời sống 27/12/2016 13:47

Theo Healthadviceteam, chúng ta có thể dùng một củ hành tây để sạc pin cho chiếc Iphone hay Ipod của mình một cách dễ dàng.

Thông thường, để các thiết bị thông minh như Iphone, Ipod hoạt động được cần cung cấp cho chúng một lượng điện năng đầy đủ. Tuy nhiên, bạn có thể cung cấp cho điện năng cho chúng bằng một củ hành tây.

Cắm dây sạc điện vào củ hành tây ai cũng phải kinh ngạc với kết quả mà nó đem lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để thực hiện, bạn càn chuẩn bị một củ hành tây tươi, 2 cốc ngước ngọt chuyên dùng cho vận động viên, dây cắm USB, tua vít.

Đầu tiên, dùng tua vít đâm vào hai bên thân của củ hành tây để chất điện phân lưu trữ trong nó chảy ra ngoài nhanh hơn. Tiếp theo, đổ 2 cốc nước ngọt vào trong một chiếc cốc lớn, rồi ngâm của hành tây vào trong đó khoảng 5 đến 10 phút hoặc đến khi nào lượng nước trong cốc vơi đi một nửa.

Sau đó, dùng khăn sạch lau khô bề mặt của củ hành tây rồi cắm dây USB vào thân của nó, nguồn điện năng được tạo thành từ 2 cốc nước ngọt chuyên dụng cho vận động viên sẽ giúp máy hoạt động trong vòng 20 đến 30 phút.

Sở dĩ có thể dùng hành tây để sạc pin vì khi ngâm chúng vào trong nước ngọt thì hành tây sẽ lưu trữ lại các chất điện phân trong thân của nó rồi đưa vào thiết bị.

Ngoài sử dụng hành tây thì chúng ta còn có thể sạc pin điện thoại từ khoai tây. Cách làm cũng đơn giản không kém. Bạn chỉ cần chuẩn bị một củ khoai tây, 2 tấm kim loại 1 bằng đồng và một bằng kẽm, dây cắm USB là đủ. Khác với phương pháp sạc pin bằng hành tây, khi dùng khoai tây bạn không cần phải dùng bất cứ dung dịch trung gian nào, mà chỉ cần cắm trực tiếp dây USB hoặc dây nối điện thoại vào củ khoai được gắn hai miếng kim loại ở hai đầu là được.

Cắm dây sạc điện vào củ hành tây ai cũng phải kinh ngạc với kết quả mà nó đem lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo khoa học thì năng lượng dùng để cung cấp cho thiết bị di động của bạn không phải là khoai tây mà là do phần kim loại tiếp xúc giữa điện thoại và khoai tây. Còn khoai tây có vai trò cung cấp chất axit để làm dung dịch điện phân. Chất điện phân đó đã phản ứng với 2 dây nối vào làm xảy ra phản ứng hóa học và cung cấp dòng điện cho thiết bị.

Để đạt hiệu quả cao hơn, bạn có thể dùng khoai tây đã được luộc chín thay thế cho khoai tây sống. Theo các nghiên cứu chỉ ra rằng, nguồn điện mà khoai tây chín cung cấp sẽ cao hơn gấp mười lần. Vì sau quá trình luộc chín, khoai tây được phân giải trở thành một nguồn năng lượng tương đương với pin công nghiệp được sản xuất bằng dây chuyền hiện đại. Hoặc bạn cũng có thể thay thế khoai tây bằng các loại quả khác có chứa axit như cam, chanh, quýt,...

Tuy nhiên, các kỹ sư di động khuyên rằng chúng ta không nên tự tiến hành ở nhà với các thiết bị mới vì không hiểu rõ về kỹ thuật chuyên môn. Chỉ nên áp dụng trong trường hợp khẩn cấp và các thiết bị sắp hư để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, sự tò mò của bản thân. 

 

 

Xem thêm:  mâu thuẫn trong quán cà phê1001 mẹo làm đẹp với bia

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   mẹo hay điện thoại di động dùng hành tây sạc pin

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 38 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long