Đục tường, đột nhập nhà hàng xóm hốt sạch tiền trong két sắt trị giá hơn 150 triệu đồng

Biết hàng xóm thường xuyên rời nhà vào tầm rạng sáng để mua bán thịt bò, đối tượng Nguyễn Trung Quân (SN 1988, trú ở thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) đã đục tường, phá két sắt trộm sạch tiền.

Theo báo Công An Nhân Dân đưa tin, ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) cho biết, đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Quân (SN 1988, trú ở thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) về tội danh “Trộm cắp tài sản”

Trước đó vào đầu tháng 2/2024, trực ban hình sự Công an huyện Cam Lâm nhận được nguồn tin kẻ gian đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn An (SN 1954, trú ở thôn Văn Tứ Đông, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm) phá két, trộm cắp hơn 150 triệu đồng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, các điều tra viên, cán bộ kỹ thuật hình sự phát hiện đối tượng trộm cắp đã cắt rào lưới thép, phá khóa cửa phía sau và cửa phòng ngủ bên trong nhà ông An rồi tiếp tục phá bung két sắt trước khi dọn sạch toàn bộ số tiền nêu trên.

Theo báo Lao Động đưa tin, ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát hình sự Công an huyện Cam Lâm phối hợp với Công an xã Cam Hòa nhanh chóng vào cuộc. Qua rà soát các đối tượng trên địa bàn, phát hiện Nguyễn Trung Quân (36 tuổi, trú cùng thôn) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyễn Trung Quân bị bắt sau đó. Tại cơ quan công an, Quân khai, thấy gia đình ông A gần nhà kinh doanh thịt bò, lại thường rời khỏi nhà lúc rạng sáng nên có ý định trộm tài sản để tiêu dùng cho bản thân.

Tối ngày đầu tháng 2, Quân mang búa, rìu, kìm đến nhà ông A canh rạng sáng chờ chủ nhà rời đi liền leo vào. Sau đó, Quân dùng rìu, búa đục cửa sổ nhà sau của ông A để chui vào tìm kiếm tài sản.

Tại phòng ngủ của gia đình ông A, Quân dùng rìu, búa phá cửa két sắt lấy nhiều tài sản có trị giá hơn 150 triệu đồng và vượt rào đi bộ về nhà. Sau khi trộm được, có tiền Quân ra Nha Trang mua ma túy. Được biết, đối tượng Nguyễn Trung Quân có nhiều tiền án.

