Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 15/1, Công an Đà Nẵng đã làm rõ thông tin đăng tải trên mạng xã hội về việc một xe ô tô bị mất 2 bánh xe kèm bình luận cho rằng tội phạm trộm cắp ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày tại Đà Nẵng. Công an xác định thông tin trên hoàn toàn vô căn cứ, sai sự thật.

Nội dung này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, gây hoang mang trong dư luận.

Công an làm việc với ông N.T.L, chủ tài khoản đăng tải clip sai sự thật gây hoang mang dư luận - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, Công an làm việc với chủ nhân chiếc xe thì được biết, do xe bị hỏng lốp nên người này đã gọi cho thợ đến tháo bánh xe đem đi sửa. Người vợ không biết tưởng là xe bị ăn trộm lốp nên đã báo với tổ trưởng dân phố và công an phường.

Ông N.T.L. là hàng xóm khi nghe tổ trưởng dân phố hỏi "có biết ai tháo bánh xe không" thì ông này nói có thấy một người lạ mặt đến tháo bánh xe ra; qua kiểm tra camera cũng thấy hình ảnh như vậy. Chỉ với lượng thông tin như trên, ông L. đã đăng tải clip lên mạng kèm lời bình luận thiếu căn cứ về vụ mất trộm.

Ngay sau khi phát hiện sự thật, ông L. đã gỡ nội dung clip nêu trên. Công an đang đề xuất xử lý ông L. theo quy định của pháp luật.