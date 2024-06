Dự báo thời tiết ngày mai 1/7/2024: Bắc Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa rào và dông

Theo thông tin từ VTC News, trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, hôm nay 30/6, Thanh Hóa đến Ninh Thuận nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Đô Lương (Nghệ An) 36,2 độ C, TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 36,3 độ C, TP Huế (Thừa Thiên Huế) 36,8 độ C, TP Đà Nẵng 36,8 độ C, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) 37,5 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 37 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,4 độ C...

Ngày 1/7, dự báo trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình nắng nóng; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.