Dự báo bão, áp thấp đáng chú ý trên Biển Đông: Ngày càng dữ dội, cực kỳ nguy hiểm đừng chủ quan

"Điều đó có nghĩa là, trong lịch sử, chúng tôi hứng chịu nhiều bão và siêu bão. Và xu hướng các cơn bão và siêu bão có thể trở nên dữ dội hơn đang tăng lên" - bà nói thêm.

Với khả năng hiện tượng này sẽ tiếp diễn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, bà Solis cho biết cách ứng phó tốt nhất là chuẩn bị và xây dựng một chiến lược thích ứng dài hạn.

“Chúng ta cần thích nghi và kiên cường vì bão sẽ đến, chúng ta cần phải đối phó với bão” - bà Solis nói với Thông tấn xã Philippines trong một cuộc phỏng vấn riêng.

Chính quyền Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã và đang xây dựng cách thức giải quyết tác động lâu dài của các thảm họa liên quan đến khí hậu, bao gồm thông qua các dự án chính phủ quan trọng như các công trình giảm thiểu lũ lụt, xây dựng hệ thống thủy lợi và các sáng kiến ​​phục hồi cho các lưu vực sông lớn và các đập.

Philippines đã phải chịu hàng chục thương vong và thiệt hại tài sản lên tới hàng tỉ peso khi 6 cơn bão tấn công một số tỉnh trong vòng 2 tháng qua, trong đó siêu bão Pepito (Man-yi) gần đây nhất đã tấn công Luzon mạnh nhất.

Các tỉnh Bắc Bộ thời tiết mưa vài nơi, trời rét - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 26/11/2024 như sau:

Hà Nội nhiều mây, mưa rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa vài nơi, trời chuyển rét. Riêng Lai Châu, Điện Biên trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-20 độ C, cao nhất 21-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, mưa rải rác, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, cao nhất 19-22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc mưa rào rải rác; phía Nam mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, cao nhất 24-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía bắc nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa to và dông; phía nam mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.