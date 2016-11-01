Đoán tình yêu, sự nghiệp cực chuẩn qua màu sắc ưa thích

Mỗi một màu đều mang trong mình ý nghĩa riêng, nên màu sắc yêu thích của mỗi người cũng sẽ thể hiện được một vài khía cạnh trong tính cách của họ. Dưới đây, là một số màu sắc phổ biến và tính cách đặc trưng của họ, mọi người có thể tham khảo.

Màu đen không chỉ giúp những người đàn ông trở nên lịch lãm hơn mà còn mang lại cho phụ nữ một vẻ đệp sang trọng, quý phái và quyến rũ hơn.

Là một trong những màu cơ bản trong bản màu, nó mang trong mình sự bí ẩn và huyền bí nên nó được nhiều người lựa chọn cho những vật dụng quen thuộc như quần áo, xe hay túi xách.

Nếu hầu hết mọi thứ trong nhà bạn đều mang màu đen, chứng tỏ bạn là một người khá thận trọng và tỉ mỉ. Trong công việc, bạn luôn muốn giải quyết mọi thứ một cách triệt để. Cấp trên luôn rất hài lòng với kết quả công việc mà người này mang lại. Tuy nhiên, họ có một nhược điểm đó là không thể tự đưa ra quyết định hay định hướng công việc mà luôn cần một người khác chỉ dẫn, do đó họ không thích hợp với việc làm lãnh đạo.

Khi gặp những người này trong lần đầu tiên, bạn sẽ thấy họ khá trầm tĩnh, nội tâm, ít chia sẻ ý kiến hay cảm xúc với mọi người xung quanh. Khi tiếp xúc lâu với những người này, bạn sẽ phát hiện họ là người kĩ tính, hay quan sát và chú ý đến lỗi lầm của người khác để chỉ ra cho người đó biết hoặc đôi khi sẽ sửa chữa dùm.

Những người có tính cách tỉ mỉ, cẩn thận phù hợp làm những việc liên quan đến thống kê, kế toán.

Tình yêu của những người thích màu đen thường rất trầm lặng, yên lành, không thích tỏ ra mặn nồng trước mặt những người ngoài nên đôi khi người yêu của họ cảm thấy không được quan tâm, dễ dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.

Màu đỏ

Màu đỏ là màu của lửa, tượng trưng cho sự nhiệt huyết, mạnh mẽ, đam mê, thu hút và nồng nàn.

Những người thích màu đỏ thường rất duyên dáng, quyến rũ và thu hút khiến người đối diện không thể rời mắt. Sự quyến rũ của những người này, toát ra từ thần thái của họ bởi họ là người luôn tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán. Họ hiểu rất rõ bản thân mình đẻ biết nên phát huy những thế mạnh nào và hạn chế những khuyết điểm gì. Do đó, trong cuộc sống họ rất dễ thành công vì biết vận dụng hết khả năng và cơ hội của mình.

Mặc những người này cũng có nhiều khuyết điểm đó là thiếu kiên nhẫn, dễ nổi cáu, ít khi chịu lắng nghe ý kiến của người khác nhưng cũng rất khoan dung.

Những người thích màu đỏ có lối sống trái ngược hoàn toàn với những thích màu đen, họ có lối sống hướng ngoại, thích nắm trong tay nhiều quyền lực và có khả năng lãnh đạo.

Những người thích màu đỏ có lối sống tự do, họ luôn làm hết mình với những thứ mang lại cho họ niềm đam mê. Do đó, họ có thể làm được bât cứ ngành nghề nào chỉ cần họ yêu thích là họ có thể làm được.

Trong tình yêu, họ là những người rất khéo léo và cực kì tâm lý nên có thể chinh phục đối phương dễ dàng. Đối với họ, tình yêu quá bình yên sẽ tạo nên sự nham chán nên tình yêu của những người này lúc nào cũng sôi động và tràn đầy nhiệt huyết.

Màu vàng

Màu vàng thường được các vị vua ngày xưa dùng để may Long bào, do đó nó tượng trưng cho sự quý phái, sang trọng và giàu có. Bên cạnh đó, nó cũng mang đến cho chúng ta cảm giác thanh thản và bình yên.

Những người thích màu vàng có đầu óc kinh doanh rất tốt, nó là khả năng thiên bẩm. Trên con đường học tập của mình, họ rất thành công và để lại nhiều dấu ấn tốt mặc dù gặp phải nhiều gian nan.

Cuộc sống của những người này luôn khoa học và không bao giờ đi lệch so với kế hoạch đã đề ra. Đây là tính cách đặc trưng của những người có khả năng lãnh đạo, mọi việc trong tập thể luôn được họ sắp xếp một cách hợp lí và trật tự.

Đặc trưng của những người thích màu vàng là họ khá bướng bỉnh và cố chấp. Họ sẵn sàng tranh cãi kịch liệt với bạn để bảo vệ quan điểm của mình nếu họ cảm thấy điều đó là đúng. Vì họ tin rằng những quyết định, việc làm của họ hợp lý, chính xác.

Những người thích màu vàng, rất thích hợp với những nghề kinh doanh vì họ có khả năng lãnh đạo và quản lý tài chính bẩm sinh.

Với bản tính thích lãnh đạo nên trong tình yêu những người thích màu vàng yêu rất mãnh liệt luôn muốn lấn át đối phương và có quyền quyết định mọi chuyện. Nếu là con trai, họ là những có chút gia trưởng.

Màu xanh dương

Những người thích màu này thường rất nhạy cảm trong mọi chuyện, cuộc sống của họ rất hướng nội và thường xử lý mọi việc theo cảm tính nhưng không thích chia sẻ cảm xúc của mình với mọi người xung quanh.

Nếu bạn đang có tâm sự, cần người để chia sẻ thì họ sẽ là người bạn cần tìm đến lúc này. Những người này, có thể lắng nghe người khác nói chuyện hàng giờ và đưa ra những lời khuyên chân thành nhất. Nhưng chắc chắn với bạn rằng không ai biết được trong lòng họ đang nghĩ về điều gì.

Tính cách của những người này thường rất ôn hòa, hiền lành, bao dung nên thường rơi vào thế bị động, hay phụ thuộc vào người khác. Không chỉ vậy, họ rất dễ xúc động, nhạy cảm nên thường cảm thấy lạc lỏng, bơ vơ, họ cho rằng không ai có thể hiểu và chia sẻ với họ nên dễ bị stress.

Trong tình yêu, đây là mẫu người yêu tuyệt vời vì tâm hồn nhạy cảm nên họ rất tinh tế và dễ dàng nhận ra những tình cảm, tâm tư của đối phương. Tuy nhiên, vì trong lòng học luôn có cảm giác không an toàn nên họ thường không thể hiện hết những ưu điểm của mình cho người yêu biết.

Những chàng trai yêu màu xanh biển, thường là những chàng trai dịu dàng, tình cảm, hy sinh hết mình vì tình yêu. Những cô gái thích màu xanh là những cô gái dám sống trọn vì tình yêu của mình.

Màu tím

Màu tím là một màu mang đầy tính tâm linh, những ai thích màu này thường có lòng tự tôn rất cao, luôn nỗ lực hết mình để vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ vậy, họ còn là người rất sáng tạo, sống tình cảm, hiểu biết rộng nhưng cũng rất bí ẩn.

Người này luôn cố gắng che giấu nội tâm phức tạp của mình, họ không bao giờ bộc lộ cảm xúc bản thân trước mặt người khác vì họ chỉ tin tưởng bản thân mình.

Như chúng ta đã biết, màu tím tượng trưng cho sự thủy chung nên những người thích màu này rất chung thủy và bền bỉ đợi chờ người mà họ cho là tình yêu đích thực của đời mình.

Nhưng nếu yêu phải một người thích màu tím, bạn cũng nên cẩn thận vì họ thường nhớ về quá khứ nên rất dễ làm tổn thương người yêu hiện tại.

Màu hồng

Nếu nói về sự lãng mạn, mơ mộng thì người ta sẽ nghĩ ngay đến màu hồng. Không chỉ vậy, màu sắc này còn tượng trưng cho một cuộc sống viên mãn, tràn đầy hạnh phúc.

Nên những người thích mau này thường có suy nghĩ tích cực, luôn vui cẻ, lạc quan trong cuộc sống. Họ luôn biết cách tìm kiếm niềm vui, hạnh phúc riêng cho mình dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Khi tiếp xúc với những người này, bạn sẽ nhận được nhiều năng lượng tích cực từ họ.

Trong cuộc sống của mình, những người thích màu hồng thường tự tìm cách giải quyết những khó khăn của mình chứ không muốn nhờ vả những người khác.

Trong tình yêu, họ rất nhút nhát nhưng cũng khá nhạy bén khi tiếp cận đối phương. Họ thích một tình yêu lãng mạn, hòa bình chứ không thích cãi vã trong khi yeu. Nên họ luôn tìm cách làm hài lòng người yêu của mình để làm dịu những xung đột.

Màu trắng

Tượng trưng cho sự tinh khiết, trong sáng nên màu trắng được rất nhiều cô gái ưa chuộng. Những người thích màu trắng thường là những người nhút nhát, ngây thơ và nhẹ nhàng. Họ rất ít khi chủ động trong mọi việc mà thường mong chờ sự chủ động từ người khác một mặt vì tính cách của họ khá cẩn thận.

Điều nhận thấy đầu tiên khi nhìn vào những người này là họ khá yếu đuối, mỏng manh và rất cần sự bảo vệ của người khác. Tuy nhiên thực chất họ là người rất cố chấp, rất đề cao ý kiến bản thân, luôn cho mình là đúng và không bao giờ tin tưởng vào người kasc ngoại trừ bản thân mình.

Trong tình yêu, họ rất rụt rè, ngại ngùng và ngây thơ, đôi khi còn mơ mộng và yêu cầu quá mức đối với người yêu. Nên họ thường cảm thấy không hài lòng với người yêu của mình.

Màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự sống, nên những người thích màu này thường mang đến cho những người xung quanh cảm giác thoải mái và dễ chịu vì tính cách hòa đồng của họ.

Đây là một người giỏi lắng nghe, biết giữ bí mật và luôn mong muốn được giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ thích làm những việc có thể đem đến sự vui vẻ không chỉ cho riêng họ mà mong muốn tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Do tính cách đó, mà họ được rất nhiều người yêu mến. Công việc phù hợp với họ là những việc liên quan đến y tế, cộng đồng và những việc khác có ích cho xã hội.

Tình yêu của những người thích màu xanh lá luôn nồng nhiệt, nhưng êm dịu. Không chỉ vậy, họ còn rất đề cao sự chung thủy.

Màu cam

Những ai yêu thích màu cam, là những người hướng ngoại, thích hòa mình vào cuộc sống xung quanh, luôn muốn được đi đây đó để cảm nhận và khám phá. Không chỉ vậy, những người này thường rất phóng khoáng và hào hiệp.

Đối với họ một cuộc sống tươi đẹp là được đi khắp nơi hòa mình với thiên nhiên và làm quen thêm nhiều người bạn mới. Mặc dù tính khí của họ khá bốc đồng, nhưng lại rất chu đáo và cẩn thận. Họ luôn biết rõ những gì mình đang làm và tìm kiếm những điều mới mẻ xung quanh.

Nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, hãy tìm đến những người này họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn.

Về tình yêu, họ luôn muốn mở rộng mối quan hệ của mình nên làm người yêu của họ rất dễ bị tổn thương.

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