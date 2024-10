Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, ngày 10/10, Đại tá Lê Văn Thiệp, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng xâm hại nữ sinh lớp 8, khiến nạn nhân mang thai.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy cho biết, nạn nhân là nữ sinh B.T.H. (SN 2011, đang học lớp 8), trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy. Bố mẹ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, chị em H. ở nhà với ông bà để đi học.