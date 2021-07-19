Dịch vụ sửa máy lạnh uy tín nhất nhì tại TP.HCM của Điện Lạnh HK

Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ sửa máy lạnh Sài Gòn tại nhà thì không thể không nhắc đến Điện lạnh HK. Điện lạnh HK với 5 năm hoạt động luôn tự hào là một trong những đơn vị có nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng nhất.

Bước 2: Tiến hành kiểm tra và báo giá - Nhân viên của điện lạnh HK sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp vấn đề khách hàng gặp phải và trực tiếp báo giá cho khách. Bảng giá sửa chữa sẽ được tính dựa trên tình hình thực tế và giá linh kiện niêm yết trên Website Điện lạnh HK.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng – Điện lạnh HK sẽ ghi nhận thông tin từ phía khách hàng về vấn đề khách hàng đang gặp phải.

Bước 3: Thực hiện sửa chữa - Sau khi khách hàng chấp nhận bảng báo giá, kỹ thuật viên sẽ tiến hành bắt đầu sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa nếu có những phát sinh gì thêm sẽ cần sự chấp thuận của khách hàng.

Bước 4: Bàn giao và thanh toán – Kỹ thuật viên sẽ thực hiện vận hành máy lạnh lần cuối trước khi bàn giao cho khách hàng. Việc bàn giao thiết bị sẽ được thực hiện với xác nhận hoàn thành của khách hàng và thực hiện thanh toán.

3. Câu hỏi thường gặp của khách hàng sửa máy lạnh tại Điện Lạnh HK

+Nhân viên có tới ngay khi liên hệ không ?

Chúng tôi có chi nhánh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh nên sẽ tới sau 15-30 phút từ khi quý khách đặt hẹn.

+Dịch vụ được bảo hành trong bao lâu ?

Dịch vụ của chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Bảo hành từ 3 tháng tới 2 năm tùy tình trạng máy lạnh.

+Nếu kiểm tra không có lỗi thì có bị tính phí ?

Hoàn toàn không mất thêm bất cứ một khoản phí nào. Chúng tôi ngoài kiểm tra miễn phí thì nếu máy lạnh của bạn bị hư hỏng nhẹ cũng sẽ được hỗ trợ sửa chữa miễn phí

Công ty Điện Lạnh HK cam kết là đơn vị số 1 về dịch vụ sửa máy lạnh tại Sài Gòn, đảm bảo quý khách hài lòng. Khi gặp bất cứ sự cố nào về máy lạnh vui lòng gọi ngay tới Hotline phía dưới để được hỗ trợ. Điện lạnh HK với phương châm uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp luôn vì quyền lợi và sự hài lòng của quý khách. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Điện Lạnh HK.