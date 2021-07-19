Dịch vụ sửa máy lạnh uy tín nhất nhì tại TP.HCM của Điện Lạnh HK

Với nhiều ưu điểm như tốc độ xử lý nhanh chóng, mức giá phù hợp và hệ thống máy móc và công cụ tiên tiến cùng đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm dày dặn, điện lạnh HK đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng.
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Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp dịch vụ sửa máy lạnh Sài Gòn tại nhà thì không thể không nhắc đến Điện lạnh HK. Điện lạnh HK với 5 năm hoạt động luôn tự hào là một trong những đơn vị có nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng nhất.
1. Tại sao nên lựa chọn dịch vụ sửa máy lạnh của điện lạnh HK?
- + Công ty Điện lạnh HK nhận sửa chữa tất cả các loại máy lạnh từ các thương hiệu như Daewoo, Daikin, Toshiba, LG… chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ kĩ sư có trình độ cao đã được đào tạo bài bản có thể xử lý mọi loại sự cố ở tất cả các hãng.
- +Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm với mục tiêu hoạt động “vì khách hàng”, ngoài vấn đề chuyên môn thì Điện Lạnh HK luôn đề cao thái độ phục vụ khách hàng hướng tới một công ty điện lạnh số 1 tại Sài Gòn.
- +Mạng lưới cơ sở rộng khắp TP Hồ Chí Minh, cam kết tốc độ xử lý nhanh chóng nhất dành cho khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng có mặt ở mọi nơi và việc cần làm là phục vụ khách hàng một cách tốt nhất và nhanh nhất. Chỉ sau 15-30 phút liên hệ chúng tôi sẽ có mặt hỗ trợ quý khách.
- +Quý khách được kiểm tra miễn phí các thiết bị và đồ dùng liên quan tới thiết bị. Đây là một trong các chính sách của công ty Điện Lạnh HK.
- +Bảng báo giá rõ ràng, luôn được cập nhật thường xuyên trên Website của Điện lạnh HK. Giá thành luôn được niêm yết cụ thể trên website quý khách có thể yên tâm về giá.
- +Tất cả các linh, phụ kiện thay thế được sử dụng chính hãng 100% để dảm bảo chất lượng luôn ở mức tốt nhất. Chúng tôi hướng đến sự chuyên nghiệp tính đồng bộ, mang lại lợi ích tốt nhất cho quý khách hàng.
- +Bắt đúng bệnh, sửa đúng lỗi. Luôn luôn mang lại dịch vụ tốt nhất, cam kết sửa chữa đúng quy trình.
- +Khách hàng sẽ được tư vấn thêm miễn phí về cách bảo quản, vệ sinh hay khắc phục những lỗi nhỏ đối với thiết bị.
2. Quy trình sửa chữa của điện lạnh HK
Bước 1: Tiếp nhận thông tin từ khách hàng – Điện lạnh HK sẽ ghi nhận thông tin từ phía khách hàng về vấn đề khách hàng đang gặp phải.
Bước 2: Tiến hành kiểm tra và báo giá - Nhân viên của điện lạnh HK sẽ tiến hành kiểm tra trực tiếp vấn đề khách hàng gặp phải và trực tiếp báo giá cho khách. Bảng giá sửa chữa sẽ được tính dựa trên tình hình thực tế và giá linh kiện niêm yết trên Website Điện lạnh HK.
Bước 3: Thực hiện sửa chữa - Sau khi khách hàng chấp nhận bảng báo giá, kỹ thuật viên sẽ tiến hành bắt đầu sửa chữa. Trong quá trình sửa chữa nếu có những phát sinh gì thêm sẽ cần sự chấp thuận của khách hàng.
Bước 4: Bàn giao và thanh toán – Kỹ thuật viên sẽ thực hiện vận hành máy lạnh lần cuối trước khi bàn giao cho khách hàng. Việc bàn giao thiết bị sẽ được thực hiện với xác nhận hoàn thành của khách hàng và thực hiện thanh toán.
3. Câu hỏi thường gặp của khách hàng sửa máy lạnh tại Điện Lạnh HK
- +Nhân viên có tới ngay khi liên hệ không ?
Chúng tôi có chi nhánh trên toàn thành phố Hồ Chí Minh nên sẽ tới sau 15-30 phút từ khi quý khách đặt hẹn.
- +Dịch vụ được bảo hành trong bao lâu ?
Dịch vụ của chúng tôi luôn đặt quyền lợi của khách hàng lên hàng đầu. Bảo hành từ 3 tháng tới 2 năm tùy tình trạng máy lạnh.
- +Nếu kiểm tra không có lỗi thì có bị tính phí ?
Hoàn toàn không mất thêm bất cứ một khoản phí nào. Chúng tôi ngoài kiểm tra miễn phí thì nếu máy lạnh của bạn bị hư hỏng nhẹ cũng sẽ được hỗ trợ sửa chữa miễn phí
Công ty Điện Lạnh HK cam kết là đơn vị số 1 về dịch vụ sửa máy lạnh tại Sài Gòn, đảm bảo quý khách hài lòng. Khi gặp bất cứ sự cố nào về máy lạnh vui lòng gọi ngay tới Hotline phía dưới để được hỗ trợ. Điện lạnh HK với phương châm uy tín, tận tâm và chuyên nghiệp luôn vì quyền lợi và sự hài lòng của quý khách. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Điện Lạnh HK.
Điện lạnh HK – hoạt động vì mọi nhà!
Hotline : 0918 32 12 12
Kỹ thuật : 0917 440 449
Điện thoại : 028 66 864 339
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