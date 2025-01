Ngày 2/1, Công an TP Dĩ An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người phụ nữ tử vong trong căn nhà hoang trên núi Châu Thới.

Theo thông tin từ báo Dân trí, trưa ngày 2/1, người dân nhìn thấy một chiếc xe tay ga để bên hông căn nhà hoang trên núi Châu Thới, phường Bình An (TP Dĩ An), nhưng không thấy chủ nhân. Người dân lại gần kiểm tra, phát hiện một người phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ trong căn nhà.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Nạn nhân được xác định là chị T.T.L. (34 tuổi, quê Đồng Tháp).

Anh T. (31 tuổi, quê Nghệ An, chồng nạn nhân) cho biết, chị L. làm công nhân, thời gian gần đây người vợ vẫn vui vẻ không có gì bất thường. Hôm qua, Tết Dương lịch, chị L. vẫn còn đi ăn tiệc cùng người thân.

Người dân nhìn thấy một chiếc xe tay ga để bên ngoài căn nhà hoang trên núi Châu Thới, TP Dĩ An (Bình Dương), rồi phát hiện một người phụ nữ tử vong trong nhà - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, một sự việc tương tự xảy ra vào sáng sớm ngày 2/1, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết treo cổ dưới chân toà nhà chung cư.

Sáng sớm cùng ngày, bảo vệ chung cư trên đường Nguyễn Du, phường Bình Hoà đi tuần tra thì phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ, bằng sợi dây cột vào nhánh cây xanh ở dưới chân Block C.

Nhận tin báo, Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.V.D (38 tuổi, quê An Giang), không phải cư dân của chung cư này.

Sau đó vợ nạn nhân cũng tới cung cấp lời khai, phục vụ điều tra. Hai vợ chồng làm công nhân, ở trọ gần chung cư. Hiện thi thể nạn nhân đã được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Xót xa hai vợ chồng ra sông đánh cá bị lật thuyền, tử vong ở Yên Bái Chiều 2/1, lãnh đạo UBND huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, tại xã Thành Thịnh, thuộc huyện này xảy ra sự việc 2 vợ chồng bị đuối nước tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-phu-nu-tu-vong-trong-can-nha-hoang-tren-nui-nan-nhan-i-an-tiec-cung-nguoi-than-truoc-o-716017.html